    HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (4/10)

    Por Ricardo Marques
    Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 4 de outubro, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor estreia desta semana.

    As novidades começam na HBO com A Substância. Elisabeth Sparkle, renomada por um programa de aeróbica, enfrenta um golpe devastador quando seu chefe a demite. Em meio ao seu desespero, um laboratório lhe oferece uma substância que promete transformá-la em uma versão aprimorada.

    Já no Telecine Premium o público confere a estreia de “A Teia”. No filme, um ex-detetive de homicídios, que sofre de perda de memória, precisa resolver um assassinato brutal do qual não consegue se lembrar. A busca por respostas o leva a segredos obscuros de seu próprio passado.

