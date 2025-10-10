back to top
    HBO vs Telecine: Qual a melhor estreia desta semana (11/10)?

    Por Ricardo Marques
    Os canais de TV por assinatura HBO e Telecine Premium prepararam duas grandes novidades para este sábado, dia 11 de outubro, a partir das 22h. Confira abaixo e comente qual a melhor novidade para esta véspera do dia das crianças.

    Extermínio: A Evolução é a novidade da HBO. Ainda vivendo em quarentena devido ao vírus da raiva, um sobrevivente decide se aventurar no coração sombrio do continente. Ele logo descobre uma mutação que se espalhou não apenas para os infectados, mas também para outros sobreviventes.

    No Telecine Premium, a diversão é garantida com a chegada de “Patrulha Canina – Um Filme Superpoderoso”. A animação mostra como os filhotes ganham superpoderes após a queda de um meteoro mágico na cidade. No entanto, a alegria dura pouco, pois o maior inimigo da patrulha escapa da prisão e ameaça os novos poderes.

