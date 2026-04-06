HBO Max transmite ao vivo sobrevoo da missão Artemis II na Lua

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Nesta segunda-feira, 6 de abril de 2026, a exploração espacial escreve um novo capítulo. A HBO Max, em parceria com a NASA, está transmitindo ao vivo a missão Artemis II, que realiza hoje seu histórico sobrevoo lunar. O evento, que marca a primeira vez que humanos retornam aos arredores da Lua desde o programa Apollo, está em destaque na seção “Eventos ao vivo” da plataforma.

A nave Orion, que decolou no último dia 1º de abril, leva a bordo os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. Por volta das 14h56 de hoje, a tripulação oficialmente superou o recorde da Apollo 13 (1970), tornando-se os seres humanos que mais longe viajaram a partir da Terra, atingindo a marca impressionante de 406.773 quilômetros de distância do nosso planeta.

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O que está acontecendo agora?

Neste exato momento (17h51), a tripulação encontra-se no meio do seu período de observação de sete horas. Divididos em duplas, os astronautas se revezam nas janelas da Orion para observar tanto o lado visível quanto o lado oculto da Lua. É um momento de alta carga científica e emocional, com a coleta de imagens que serão enviadas à Terra em breve.

Cronograma das Próximas Horas (Horário de Brasília)

Fique atento aos próximos marcos críticos da missão que você pode acompanhar na plataforma:

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Horário Evento Previsto Impacto da Missão 19h41 Perda de Comunicação A Orion passará por trás da Lua, cortando o sinal com a Terra 20h00 Aproximação Máxima Ponto mais perto da Lua e visão a olho nu do lado oculto 20h21 Restabelecimento do Sinal A NASA retoma contato após a nave “surgir” de trás da Lua 21h36 Eclipse Solar A Lua passará entre a nave e o Sol 22h35 Fim da Observação Início da transferência de fotos e vídeos em alta resolução

Cinema e Realidade

A transmissão na HBO Max segue até às 23h45. Para quem ficar no “gosto de quero mais” após o fim do evento ao vivo, a plataforma sugere uma maratona temática com clássicos da ficção e do documentário espacial, como Interestelar, 2001: Uma Odisseia no Espaço e a minissérie Da Terra à Lua.

Vale lembrar que a Artemis II é um voo de teste tripulado de 10 dias, servindo como o passo final antes da missão Artemis III, que planeja efetivamente pousar seres humanos na superfície lunar nos próximos anos.