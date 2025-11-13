HBO Max lança promoção de Black Friday com 6 meses de desconto

A HBO Max deu o pontapé inicial nas promoções de Black Friday, lançando uma oferta agressiva que reduz o valor da assinatura em 70% durante os primeiros seis meses. A ação promocional é válida a partir de hoje (13 de novembro) e se estende até o dia 1º de dezembro.

A iniciativa visa atrair novos usuários e reativar antigos clientes, oferecendo acesso a um catálogo recheado de séries aclamadas, grandes blockbusters, produções originais brasileiras e o melhor do futebol ao vivo.

Com o desconto de 70%, os três planos mensais da HBO Max ficam com valores substancialmente reduzidos, tornando o plano Básico com Anúncios uma das opções mais acessíveis do mercado de streaming.

Plano Preço Mensal Original Preço Promocional (6 Meses) Economia (%) Básico com Anúncios R$ 29,90 R$ 8,90/mês 70% Standard R$ 44,90 R$ 12,90/mês 70% Platinum R$ 55,90 R$ 19,90/mês 70%

Importante: A oferta de 70% de desconto é válida apenas para os primeiros 6 meses de assinatura. Após esse período, a mensalidade será renovada automaticamente no preço cheio vigente do plano escolhido.

A promoção está disponível diretamente pelo site hbomax.com para usuários elegíveis e clientes antigos que desejam reativar suas contas. Além disso, outros provedores participantes também oferecem o desconto especial.