HBO Max alcança 1,5 milhão de assinantes no Reino Unido em cinco dias

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A HBO Max oficializou sua chegada ao Reino Unido no dia 26 de março e os números iniciais são impressionantes. Segundo dados da Ampere Analysis, a plataforma atingiu a marca de 1,5 milhão de assinantes em apenas cinco dias de operação. O crescimento meteórico sinaliza uma adoção em massa, impulsionada por um catálogo que mistura o prestígio da HBO com a força dos esportes ao vivo.

A projeção é que a plataforma alcance 6 milhões de usuários ativos no Reino Unido até o final de 2026. Se a tendência se confirmar, a HBO Max se tornará o quarto maior serviço de streaming do país, consolidando-se como uma peça central no entretenimento britânico.

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O “Efeito Sky” e a Retenção de Clientes

Embora a exclusividade histórica da Sky sobre o conteúdo da HBO tenha chegado ao fim, a operadora continua sendo a maior aliada da plataforma. Cerca de 77% das ativações da HBO Max vieram de residências que já possuem Sky ou o serviço digital NOW.

Essa parceria é estratégica para combater o churn (cancelamento). No Reino Unido, cerca de metade dos assinantes que aderiram a novos serviços no início de 2025 cancelaram em menos de um ano. No entanto, os contratos mais longos da Sky ajudam a estabilizar a base da HBO Max, criando um modelo de negócio mais resiliente.

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Migração: Quem está perdendo espaço?

O estudo da Ampere revela que a HBO Max está sendo adicionada como um “extra” aos pacotes atuais, em vez de substituir serviços existentes. Contudo, entre os 12% que cancelaram alguma plataforma para assinar a novidade, os maiores afetados foram:

Disney+ : Responsável por 36% das migrações.

: Responsável por 36% das migrações. Prime Video: Responsável por 17% das trocas.

Curiosamente, apenas 4% dos novos usuários abandonaram o serviço NOW, sugerindo que os pacotes de entretenimento da Sky estão conseguindo segurar o público, mesmo com a concorrência direta da marca-mãe.