Globo aposta no sportv 4K para os Jogos de Inverno de Milão-Cortina

A Globo preparou uma operação de guerra tecnológica para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O grande destaque para os entusiastas de imagem e som é a confirmação do sportv 4K. A emissora transmitirá a Cerimônia de Abertura e as principais competições em Ultra Definição, permitindo que o público sinta a textura do gelo e a magnitude do Estádio San Siro com uma clareza quatro vezes superior ao HD tradicional.

O espetáculo oficial começa nesta sexta-feira, dia 6, e promete ser um dos mais luxuosos da história olímpica. Além do desfile das nações, o evento contará com apresentações de ícones globais como Mariah Carey, Andrea Bocelli e a italiana Laura Pausini. No sportv 4K, a transmissão terá início às 15h30, com o comando de Luiz Carlos Jr. e uma equipe de especialistas que inclui Marcelo Lins para análises geopolíticas e Marcelo Barreto.

Gil do Vigor na TV Aberta e Sinal Aberto no Ge TV

Na TV Globo (aberta), a transmissão começa às 15h45 sob o comando de Gustavo Villani. A grande surpresa da equipe é a participação de Gil do Vigor, que trará seu olhar irreverente para comentar a festa de abertura. Devido à importância do evento, a emissora fará mudanças drásticas na grade: a Sessão da Tarde e a novela Rainha da Sucata não serão exibidas nesta sexta-feira.

Para quem não possui assinatura de TV paga, a Ge TV (canal FAST da Globo) oferecerá o sinal do sportv de forma totalmente gratuita e aberta através do site ge.globo, garantindo que ninguém fique de fora da torcida pela maior delegação brasileira da história em Jogos de Inverno (14 atletas).

O Brasil no Gelo

Embora a festa seja na sexta, a participação brasileira de peso começa na terça-feira (10), com o esqui cross-country. Manex Silva, Eduarda Ribera e Bruna Moura estreiam nas classificatórias a partir das 5h15, com cobertura total do sportv. Ao todo, serão 14 horas diárias ao vivo nos canais pagos e o boletim diário “Nevou na Globo” na TV aberta, apresentado por Dandan Pereira e Laís Souza.

Para os assinantes que possuem equipamentos compatíveis (Smart TVs 4K e decodificadores Ultra HD), o canal sportv 4K será o destino obrigatório para acompanhar os 2.900 atletas em busca de 116 medalhas, transformando a sala de casa em um verdadeiro camarote nos Alpes Italianos.