Fusão: Disney anuncia acordo e cria gigante do streaming

Em um movimento que redesenha o cenário do streaming americano, a The Walt Disney Company e o Fubo anunciaram nesta quarta-feira (29) a conclusão da fusão de suas operações de TV ao vivo, unindo o Hulu + Live TV ao Fubo.

A transação cria a segunda maior provedora de TV paga virtual (vMVPD) dos Estados Unidos, com quase 6 milhões de assinantes na América do Norte. O novo gigante do streaming fica atrás apenas do YouTube TV, do Google, que lidera o mercado com estimados 10 milhões de assinantes.

O Acordo e a Nova Estrutura

Pelo acordo, a Disney passa a deter 70% de participação na nova empresa combinada, enquanto os acionistas existentes do Fubo ficam com os 30% restantes.

Apesar da fusão nos bastidores, as empresas enfatizaram que o Fubo e o Hulu + Live TV continuarão a ser oferecidos aos consumidores como “serviços separados e distintos”. O Hulu + Live TV, por exemplo, seguirá disponível dentro do aplicativo Hulu e como parte dos pacotes que incluem Disney+ e ESPN.

A nova entidade combinada oferecerá aos consumidores um portfólio robusto, incluindo mais de 55.000 eventos esportivos ao vivo anualmente, além de toda a programação de entretenimento já conhecida de ambas as plataformas.

Fim da Batalha Legal e Sinergias

A fusão, anunciada originalmente em janeiro, também serviu para encerrar disputas legais. Como parte do acordo, o Fubo retirou seu processo antitruste contra a Disney. Esse processo buscava bloquear a Venu Sports, a joint venture de streaming esportivo que a Disney estava formando com a Fox e a Warner Bros. Discovery. Pouco tempo após o anúncio do acordo com o Fubo, o projeto Venu foi dissolvido.

Com a aprovação do Departamento de Justiça dos EUA, a nova empresa espera gerar sinergias significativas. O grupo de vendas de publicidade do Fubo será integrado à organização de vendas de publicidade da Disney, otimizando a monetização. Além disso, a Disney fornecerá um empréstimo de US$ 145 milhões ao Fubo em 2026.ãoNova Liderança

A gestão diária da empresa combinada continuará nas mãos da equipe existente do Fubo, liderada pelo cofundador e CEO, David Gandler.

“Junto com a Disney, estamos criando um ecossistema de streaming mais flexível que oferece maior escolha ao consumidor, ao mesmo tempo em que impulsiona a lucratividade e o crescimento sustentável”, afirmou Gandler.

O novo conselho de administração será presidido por Andy Bird, um executivo veterano que anteriormente foi presidente da Walt Disney International. O conselho será composto por uma mistura de executivos do Fubo e da Disney, incluindo Debra OConnell (Presidente do ABC News Group) e Cathleen Taff (Presidente de Serviços de Produção e Distribuição Teatral da Disney).