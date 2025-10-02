Fim do Star e chegada do Hulu já tem data oficial

Publicidade

A Disney anunciou oficialmente que a marca Star será aposentada e substituída pela Hulu no Disney+ a partir de 8 de outubro. A mudança marca a estreia internacional da Hulu, que passa a integrar o catálogo do Disney+ ao lado de marcas como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e ESPN.

A transição foi confirmada após a Disney finalizar a compra da participação da Comcast na Hulu, tornando possível expandir a marca para fora dos Estados Unidos. Apesar da troca, os assinantes do Disney+ não perderão acesso aos conteúdos já conhecidos da Star; produções como “Only Murders in the Building”, “Grey’s Anatomy”, “Modern Family” e “FX’s Alien: Earth” seguirão disponíveis, agora sob o selo Hulu.

Segundo a Disney, o objetivo é transformar a Hulu em uma marca de entretenimento global. Paralelamente à mudança de nomes, a plataforma está passando por atualizações de interface e navegação, enquanto uma grande reformulação do visual do Disney+ está prevista para o próximo ano.

Nos Estados Unidos, a integração entre Disney+ e Hulu também continua, mas o aplicativo independente da Hulu continuará em operação pelo menos até 2026.