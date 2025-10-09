Fim da RTP3: canal português anuncia mudança de nome

Publicidade

O canal de notícias português RTP3 passará por uma transformação radical a partir do próximo domingo, dia em que se realizam as eleições municipais (autárquicas). Em coletiva de imprensa, o novo diretor de informação, Vítor Gonçalves, anunciou que a emissora mudará de nome, passando a se chamar RTP Notícias.

A mudança, que entra em vigor neste domingo, marca uma reformulação completa do canal e reafirma o seu foco na informação. “O antigo nome [‘RTP3’] era um número e não traduzia uma ideia”, explicou Gonçalves.

Novo Nome, Novo Slogan e Compromisso

A mudança de marca vem acompanhada do novo slogan “Todos pela verdade dos factos”. Vítor Gonçalves destacou que a palavra “todos” engloba todos os profissionais da RTP envolvidos no projeto, que não sofria uma mudança tão significativa há 20 anos, e também os telespectadores.

O diretor garantiu que, apesar das alterações, o canal manterá seus pilares de fundação: rigor, pluralismo e independência em relação aos diferentes poderes.

Reformulação Estética e Operacional

A “reafirmação do compromisso com o jornalismo” não se limita ao nome. A transformação é um passo em uma “mudança maior” que acontece na RTP e inclui:

Nova Identidade Visual: O canal ganha nova linha gráfica e estúdios renovados.

O canal ganha nova linha gráfica e estúdios renovados. Integração Porto-Lisboa: Pela primeira vez, os cenários nos estúdios do Porto e de Lisboa serão iguais, eliminando “diferença substancial” e permitindo uma “operacionalidade estética” mais atrativa, segundo o diretor do Centro de Produção do Norte, Carlos Daniel.

Pela primeira vez, os cenários nos estúdios do Porto e de Lisboa serão iguais, eliminando “diferença substancial” e permitindo uma “operacionalidade estética” mais atrativa, segundo o diretor do Centro de Produção do Norte, Carlos Daniel. Identidade Visual dos Telejornais: Programas populares também ganham retoques gráficos, com as cores da vinheta do Bom Dia Portugal refletindo o amanhecer e as do Telejornal, o anoitecer.

Novos Programas e Comentaristas

A nova grade da RTP Notícias contará com novos programas e a chegada de novos comentaristas:

Substituição Histórica: O Portugal em rede , apresentado por Sandra Fernandes, substitui o tradicional Portugal em directo , que ficou no ar por 20 anos com Dina Aguiar (que deixará a emissora pública). O novo programa terá um segmento dedicado à língua portuguesa: Esta língua que nos une .

O , apresentado por Sandra Fernandes, substitui o tradicional , que ficou no ar por 20 anos com Dina Aguiar (que deixará a emissora pública). O novo programa terá um segmento dedicado à língua portuguesa: . Divagar é preciso: Quadro noturno (23h30) que reunirá oito figuras de destaque em suas áreas para debater temas de interesse, como o químico Nuno Maulide, o diretor de teatro Tiago Rodrigues e a maestrina Joana Carneiro.

Quadro noturno (23h30) que reunirá oito figuras de destaque em suas áreas para debater temas de interesse, como o químico Nuno Maulide, o diretor de teatro Tiago Rodrigues e a maestrina Joana Carneiro. Jogo Político: Um novo espaço de debate entre todas as forças políticas do país, com moderação de António Esteves.

O canal continuará a contar com apresentadores conhecidos do público português, como João Adelino Faria e José Rodrigues dos Santos, que apresentarão o Notícias 21.

Forte Aposta no Digital e Futuro da RTP

A emissora pública também fará uma “forte aposta” no digital. Segundo Vítor Gonçalves, a RTP quer estar onde o público está e garantir que a informação seja acessível em todas as plataformas. As alterações envolvem a remodelagem (rebranding) do aplicativo móvel e do website, que serão “mais ágeis e fáceis de utilizar”. A RTP Notícias também passará a ter presença no TikTok, reforçando sua atuação nas redes sociais.

Apesar da urgência em remodelar a RTP3, o diretor adiantou que as mudanças e reinvenções serão estendidas no futuro para a RTP1, RTP2 e RTP África.

As novas transmissões da RTP Notícias iniciarão no domingo, com cobertura especial das eleições municipais a partir das 18h45, e a programação completa entrando no ar no dia seguinte.