Fim da RTP3: canal português anuncia mudança de nome

O canal de notícias português RTP3 passará por uma transformação radical a partir do próximo domingo, dia em que se realizam as eleições municipais (autárquicas). Em coletiva de imprensa, o novo diretor de informação, Vítor Gonçalves, anunciou que a emissora mudará de nome, passando a se chamar RTP Notícias.
A mudança, que entra em vigor neste domingo, marca uma reformulação completa do canal e reafirma o seu foco na informação. “O antigo nome [‘RTP3’] era um número e não traduzia uma ideia”, explicou Gonçalves.
Novo Nome, Novo Slogan e Compromisso
A mudança de marca vem acompanhada do novo slogan “Todos pela verdade dos factos”. Vítor Gonçalves destacou que a palavra “todos” engloba todos os profissionais da RTP envolvidos no projeto, que não sofria uma mudança tão significativa há 20 anos, e também os telespectadores.
O diretor garantiu que, apesar das alterações, o canal manterá seus pilares de fundação: rigor, pluralismo e independência em relação aos diferentes poderes.
Reformulação Estética e Operacional
A “reafirmação do compromisso com o jornalismo” não se limita ao nome. A transformação é um passo em uma “mudança maior” que acontece na RTP e inclui:
- Nova Identidade Visual: O canal ganha nova linha gráfica e estúdios renovados.
- Integração Porto-Lisboa: Pela primeira vez, os cenários nos estúdios do Porto e de Lisboa serão iguais, eliminando “diferença substancial” e permitindo uma “operacionalidade estética” mais atrativa, segundo o diretor do Centro de Produção do Norte, Carlos Daniel.
- Identidade Visual dos Telejornais: Programas populares também ganham retoques gráficos, com as cores da vinheta do Bom Dia Portugal refletindo o amanhecer e as do Telejornal, o anoitecer.
Novos Programas e Comentaristas
A nova grade da RTP Notícias contará com novos programas e a chegada de novos comentaristas:
- Substituição Histórica: O Portugal em rede, apresentado por Sandra Fernandes, substitui o tradicional Portugal em directo, que ficou no ar por 20 anos com Dina Aguiar (que deixará a emissora pública). O novo programa terá um segmento dedicado à língua portuguesa: Esta língua que nos une.
- Divagar é preciso: Quadro noturno (23h30) que reunirá oito figuras de destaque em suas áreas para debater temas de interesse, como o químico Nuno Maulide, o diretor de teatro Tiago Rodrigues e a maestrina Joana Carneiro.
- Jogo Político: Um novo espaço de debate entre todas as forças políticas do país, com moderação de António Esteves.
O canal continuará a contar com apresentadores conhecidos do público português, como João Adelino Faria e José Rodrigues dos Santos, que apresentarão o Notícias 21.
Forte Aposta no Digital e Futuro da RTP
A emissora pública também fará uma “forte aposta” no digital. Segundo Vítor Gonçalves, a RTP quer estar onde o público está e garantir que a informação seja acessível em todas as plataformas. As alterações envolvem a remodelagem (rebranding) do aplicativo móvel e do website, que serão “mais ágeis e fáceis de utilizar”. A RTP Notícias também passará a ter presença no TikTok, reforçando sua atuação nas redes sociais.
Apesar da urgência em remodelar a RTP3, o diretor adiantou que as mudanças e reinvenções serão estendidas no futuro para a RTP1, RTP2 e RTP África.
As novas transmissões da RTP Notícias iniciarão no domingo, com cobertura especial das eleições municipais a partir das 18h45, e a programação completa entrando no ar no dia seguinte.