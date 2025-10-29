FIFA e DAZN se unem para nova versão do streaming FIFA+

A DAZN e a FIFA anunciaram uma parceria estratégica para o relançamento do streaming FIFA+, que promete oferecer uma experiência personalizada e interativa para os fãs de futebol em todo o mundo. A nova versão do serviço estará disponível diretamente dentro da plataforma DAZN, a partir de 2026.

A nova plataforma combinará transmissões ao vivo, conteúdos sob demanda, resumos, entrevistas e acesso exclusivo aos bastidores de mais de 100 seleções nacionais masculinas e femininas, além de ligas de clubes dos cinco continentes.

O FIFA+ também contará com um canal de notícias multimídia em vários idiomas, com atualizações horárias, programas semanais de análise e séries originais dedicadas ao universo do futebol.

A nova versão do FIFA+ DAZN será acessível gratuitamente, com a possibilidade de adquirir conteúdos premium pagos. Entre as principais funcionalidades, o público poderá assistir aos golos da rodada, explorar dados e estatísticas detalhadas, acompanhar notícias em tempo real e interagir com outros torcedores por meio de conteúdo criado por influenciadores e histórias do futebol de base.

A DAZN disponibilizará sua infraestrutura tecnológica e seu alcance global, enquanto a FIFA contribuirá com sua marca e seu vasto acervo de conteúdo.