Ex-GloboNews Daniela Lima marca presença em evento do ICL

A jornalista e apresentadora Daniela Lima será uma das principais palestrantes do Despertar 2025, evento promovido pelo Instituto Conhecimento Liberta (ICL), que acontece nos dias 19 e 20 de setembro, no Teatro Vibra, em São Paulo. Na ocasião, ela abordará o tema “Jornalismo e Defesa da Democracia”, dialogando com o público sobre os desafios do jornalismo em tempos de polarização política e transformação digital.

O encontro marca a primeira aparição pública de Daniela Lima em um evento de mídia após sua saída da GloboNews, no início de agosto, e reforça o papel do ICL como um espaço plural de comunicação, que extrapola a esfera acadêmica e se posiciona cada vez mais como referência no debate público.

Além de Daniela Lima, o Despertar 2025 reúne nomes de peso da política, ciência e cultura brasileiras. Estarão presentes a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o presidente eleito do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Luís Felipe Vieira de Melo, o neurocientista Miguel Nicolelis e o cientista político Felipe Nunes, além de outras lideranças e pensadores de diferentes áreas.

Com mais de 20 anos de carreira, Daniela Lima se consolidou como uma das jornalistas mais respeitadas do Brasil. Atuou na Veja, na Folha de S.Paulo e no Correio Braziliense, antes de migrar para a TV, onde integrou equipes na TV Cultura, CNN Brasil e, mais recentemente, na GloboNews, onde apresentou o Conexão GloboNews até agosto de 2025. Reconhecida por sua habilidade analítica e pela credibilidade, tornou-se referência na cobertura da política nacional.

ICL no YouTube

Fundado com o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento, o Instituto Conhecimento Liberta (ICL) não atua apenas como instituição de ensino e difusão cultural, mas também como um meio de comunicação independente.

Através de seu portal e, principalmente, do canal no YouTube, o ICL leva diariamente análises, entrevistas, aulas e produções audiovisuais a milhões de pessoas em todo o Brasil, consolidando-se como um espaço alternativo ao jornalismo tradicional.