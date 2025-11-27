Estreia de Stranger Things sobrecarrega e tira Netflix do ar

A expectativa pela estreia da última temporada de “Stranger Things” foi tão grande que, por um breve momento, a Netflix pareceu ter sido puxada para o Mundo Invertido. A plataforma de streaming registrou uma queda de serviço na noite desta quarta-feira (26 de novembro), exatamente no momento em que a aguardada quinta temporada da série de ficção científica era disponibilizada.

O serviço ficou fora do ar por cerca de três minutos a partir das 22h (horário de Brasília), afetando dezenas de milhares de usuários que corriam para assistir ao Volume 1. No lugar dos primeiros episódios, muitos fãs foram recebidos com a imagem do reality show “Mandou Bem” (Nailed It!) e a mensagem: “Algo deu errado. Desculpe, estamos com problemas com sua solicitação.”

Felizmente, a situação foi resolvida rapidamente. Segundo um porta-voz da Netflix, o serviço foi restaurado para todas as contas em menos de cinco minutos, embora alguns usuários continuassem a relatar pequenos problemas.

Histórico de Sobrecarga

Esta não é a primeira vez que “Stranger Things” testa a capacidade da Netflix. Em julho de 2022, a plataforma também registrou uma breve indisponibilidade quando os dois episódios finais da quarta temporada foram lançados. Outras quedas notáveis ocorreram durante grandes eventos ao vivo da plataforma, como a luta entre Mike Tyson e Jake Paul.

A quinta e última temporada de “Stranger Things” retorna mais de três anos após o final da quarta, e os novos episódios mostram o grupo de Hawkins se unindo para encontrar e matar o monstruoso Vecna, enquanto a cidade está sob quarentena militar e Onze precisa se esconder das autoridades.