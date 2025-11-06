Este clássico do terror volta aos cinemas em dezembro

O clássico do terror “O Iluminado” comemora 45 anos com um retorno especial aos cinemas brasileiros, em dezembro. A Warner Bros. Pictures confirma sessões do filme dirigido por Stanley Kubrick em salas tradicionais e, pela primeira vez no Brasil, em tecnologia IMAX, entre os dias 11 e 17 de dezembro.​

Aclamado mundialmente, “O Iluminado” adapta o best-seller de Stephen King e acompanha uma família isolada no sinistro Hotel Overlook, onde o pai, vivido magistralmente por Jack Nicholson, mergulha na loucura e terror. O elenco ainda traz Shelley Duvall e Danny Lloyd, com destaque para a atmosfera intensa criada por Kubrick e o inovador uso da Steadicam, responsável por algumas das imagens mais marcantes da história do cinema.​

O filme tornou-se referência para o gênero terror psicológico, sendo reconhecido tanto por sua influência estética quanto por seus mistérios e simbolismos, que seguem provocando debates e homenagens mesmo quatro décadas e meia após sua estreia.

Para comprar ingressos e conferir os horários das sessões especiais, consulte a programação da rede de cinemas da sua cidade.