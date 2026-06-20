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Briga na Justiça muda rumo de um dos programas de maior audiência na Europa

Imbróglio jurídico está por trás da mudança de lendário quadro, uma das maiores audiências do horário nobre europeu

Por Além da Tela
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​Quem acompanha o mercado audiovisual internacional foi surpreendido por uma reviraviravolta na televisão da Espanha. O programa “Pasapalabra”, um verdadeiro patrimônio cultural e líder absoluto de audiência no horário nobre espanhol, foi obrigado a alterar as regras e o formato de sua prova mais icônica e popular: o famoso “El Rosco” (O Rosco).

​Para o público brasileiro compreender a magnitude do fato, o impacto equivale a imaginar a TV Globo sendo proibida por um tribunal de exibir as perguntas do Quem Quer Ser um Milionário? no Domingão, ou mudar às pressas o formato do Passa ou Repassa e Show do Milhão no SBT. A decisão mexeu com a rotina de milhões de telespectadores que sintonizam diariamente no canal Antena 3, líder de audiência no país, para acompanhar o game show.

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Entenda a disputa

​A mudança radical não ocorreu por desgaste de formato, mas sim por uma complexa e arrastada guerra jurídica de direitos autorais que já dura anos nos tribunais europeus.

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  • A Origem do Formato: O Pasapalabra é baseado originalmente no formato britânico The Alphabet Game. No entanto, a prova final, o “El Rosco”, onde os participantes precisam adivinhar palavras que começam com cada letra do alfabeto dispostas em um círculo, foi uma criação posterior introduzida pela produtora italiana Magnolia.
  • A Briga pelos Direitos: A empresa detentora original do formato britânico, a ITV Studios, e o canal espanhol travam uma batalha contra a produtora que alega ser a verdadeira dona da mecânica do “Rosco”.
  • O Veredicto: Após sucessivas liminares e recursos, a Justiça determinou que a emissora não poderia continuar explorando comercialmente o quadro da forma exata como ele foi concebido sem o pagamento de licenças específicas e independentes, forçando a produção a correr contra o tempo para modificar os elementos visuais e a dinâmica da prova para evitar multas diárias astronômicas.

O impacto do “Pasapalabra” no horário nobre da Espanha

​Exibido de segunda a sexta-feira no final da tarde/início da noite, o Pasapalabra é o principal motor de audiência da emissora Antena 3. O programa frequentemente atinge participações de mercado (share) acima dos 20% a 25% , números estrondosos para a fragmentada TV europeia atual.

​O sucesso da atração é tão avassalador que ele funciona como uma espécie de “sala de espera” de luxo: a alta audiência do game show é o que garante a liderança isolada do telejornal principal do canal, que vai ao ar logo em sequência.

​Mesmo com as alterações forçadas pela Justiça para descaracterizar a propriedade intelectual em disputa, a produção do programa tenta manter o tom competitivo e a agilidade que consagraram o formato, enquanto os advogados das gigantes de mídia continuam negociando os valores de um dos círculos mais valiosos da história da televisão mundial. Principal concorrente da Antena 3, a emissora Telecinco, que já transmitiu o “Pasapalabra” há alguns anos, já anunciou que deverá relançar o formato do “El Rosco” em breve, prometendo deixar a disputa ainda mais quente.

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