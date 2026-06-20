Briga na Justiça muda rumo de um dos programas de maior audiência na Europa

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​Quem acompanha o mercado audiovisual internacional foi surpreendido por uma reviraviravolta na televisão da Espanha. O programa “Pasapalabra”, um verdadeiro patrimônio cultural e líder absoluto de audiência no horário nobre espanhol, foi obrigado a alterar as regras e o formato de sua prova mais icônica e popular: o famoso “El Rosco” (O Rosco).

​Para o público brasileiro compreender a magnitude do fato, o impacto equivale a imaginar a TV Globo sendo proibida por um tribunal de exibir as perguntas do Quem Quer Ser um Milionário? no Domingão, ou mudar às pressas o formato do Passa ou Repassa e Show do Milhão no SBT. A decisão mexeu com a rotina de milhões de telespectadores que sintonizam diariamente no canal Antena 3, líder de audiência no país, para acompanhar o game show.

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​Entenda a disputa

​A mudança radical não ocorreu por desgaste de formato, mas sim por uma complexa e arrastada guerra jurídica de direitos autorais que já dura anos nos tribunais europeus.

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​ A Origem do Formato: O Pasapalabra é baseado originalmente no formato britânico The Alphabet Game . No entanto, a prova final, o “El Rosco”, onde os participantes precisam adivinhar palavras que começam com cada letra do alfabeto dispostas em um círculo, foi uma criação posterior introduzida pela produtora italiana Magnolia.

O é baseado originalmente no formato britânico . No entanto, a prova final, o “El Rosco”, onde os participantes precisam adivinhar palavras que começam com cada letra do alfabeto dispostas em um círculo, foi uma criação posterior introduzida pela produtora italiana Magnolia. ​ A Briga pelos Direitos: A empresa detentora original do formato britânico, a ITV Studios, e o canal espanhol travam uma batalha contra a produtora que alega ser a verdadeira dona da mecânica do “Rosco”.

A empresa detentora original do formato britânico, a ITV Studios, e o canal espanhol travam uma batalha contra a produtora que alega ser a verdadeira dona da mecânica do “Rosco”. ​O Veredicto: Após sucessivas liminares e recursos, a Justiça determinou que a emissora não poderia continuar explorando comercialmente o quadro da forma exata como ele foi concebido sem o pagamento de licenças específicas e independentes, forçando a produção a correr contra o tempo para modificar os elementos visuais e a dinâmica da prova para evitar multas diárias astronômicas.

​O impacto do “Pasapalabra” no horário nobre da Espanha

​Exibido de segunda a sexta-feira no final da tarde/início da noite, o Pasapalabra é o principal motor de audiência da emissora Antena 3. O programa frequentemente atinge participações de mercado (share) acima dos 20% a 25% , números estrondosos para a fragmentada TV europeia atual.

​O sucesso da atração é tão avassalador que ele funciona como uma espécie de “sala de espera” de luxo: a alta audiência do game show é o que garante a liderança isolada do telejornal principal do canal, que vai ao ar logo em sequência.

​Mesmo com as alterações forçadas pela Justiça para descaracterizar a propriedade intelectual em disputa, a produção do programa tenta manter o tom competitivo e a agilidade que consagraram o formato, enquanto os advogados das gigantes de mídia continuam negociando os valores de um dos círculos mais valiosos da história da televisão mundial. Principal concorrente da Antena 3, a emissora Telecinco, que já transmitiu o “Pasapalabra” há alguns anos, já anunciou que deverá relançar o formato do “El Rosco” em breve, prometendo deixar a disputa ainda mais quente.