Pluto TV traz maratona gratuita com filmes de ficção científica

Se você é fã de teorias da conspiração, mistérios interestelares e batalhas épicas contra criaturas de outros planetas, a Pluto TV preparou a programação ideal. O canal Pluto TV Ficção Científica exibirá o especial Invasão Alien, uma semana inteira dedicada a produções que exploram o contato, amigável ou catastrófico, com inteligências extraterrestres.
A maratona acontece de 22 a 28 de junho e contará com uma seleção de 14 filmes. Entre blockbusters, suspenses e clássicos do gênero, confira a lista completa de títulos que vão estar na grade do canal:
Especial “Invasão Alien”
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A HospedeiraPublicidade
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A Invasão
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A Invasão 2
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A Invasão – Ocupação Alienígena
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Área 51
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Assassinos do Espaço
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Guerra Alienígena
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Missão: Pandora
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Monstros: Continente Sombrio
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Moontrap: Alvo Terra
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Os Desaparecidos
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Primeira Chegada
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Skyline – A Invasão
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Star Abyss – Abismo Estelar