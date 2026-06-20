Pluto TV traz maratona gratuita com filmes de ficção científica

O Além da Tela está no Threads! Participe das nossas conversas e acompanhe as novidades. Seguir

Publicidade

Se você é fã de teorias da conspiração, mistérios interestelares e batalhas épicas contra criaturas de outros planetas, a Pluto TV preparou a programação ideal. O canal Pluto TV Ficção Científica exibirá o especial Invasão Alien, uma semana inteira dedicada a produções que exploram o contato, amigável ou catastrófico, com inteligências extraterrestres.

A maratona acontece de 22 a 28 de junho e contará com uma seleção de 14 filmes. Entre blockbusters, suspenses e clássicos do gênero, confira a lista completa de títulos que vão estar na grade do canal:

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Especial “Invasão Alien”

A Hospedeira Publicidade

A Invasão

A Invasão 2

A Invasão – Ocupação Alienígena

Área 51

Assassinos do Espaço

Guerra Alienígena

Missão: Pandora

Monstros: Continente Sombrio

Moontrap: Alvo Terra

Os Desaparecidos

Primeira Chegada

Skyline – A Invasão

Star Abyss – Abismo Estelar