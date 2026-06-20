InícioDestaque

Pluto TV traz maratona gratuita com filmes de ficção científica

Entre os dias 22 e 28 de junho, o canal dedicado ao gênero exibe 14 produções focadas em conspirações, abduções e batalhas espaciais

Por Além da Tela
Seguir
Publicidade

Se você é fã de teorias da conspiração, mistérios interestelares e batalhas épicas contra criaturas de outros planetas, a Pluto TV preparou a programação ideal. O canal Pluto TV Ficção Científica exibirá o especial Invasão Alien, uma semana inteira dedicada a produções que exploram o contato, amigável ou catastrófico, com inteligências extraterrestres.

A maratona acontece de 22 a 28 de junho e contará com uma seleção de 14 filmes. Entre blockbusters, suspenses e clássicos do gênero, confira a lista completa de títulos que vão estar na grade do canal:

WhatsApp

Especial “Invasão Alien”

  • A Hospedeira

    Publicidade

  • A Invasão

  • A Invasão 2

  • A Invasão – Ocupação Alienígena

  • Área 51

  • Assassinos do Espaço

  • Guerra Alienígena

  • Missão: Pandora

  • Monstros: Continente Sombrio

  • Moontrap: Alvo Terra

  • Os Desaparecidos

  • Primeira Chegada

  • Skyline – A Invasão

  • Star Abyss – Abismo Estelar

Publicidade

Leia também

0 Comentários
Publicidade

Leiatambém

Publicidade

Leiamais