Ranking de Confiança 2026: Estas são as marcas de jornalismo mais confiáveis do Brasil

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De acordo com dados inéditos do Digital News Report 2026, estudo global desenvolvido pelo prestigiado Reuters Institute for the Study of Journalism, a CNN Brasil conquistou a primeira posição no ranking de confiança entre as principais marcas jornalísticas avaliadas no país. O canal de notícias lidera o levantamento com 62% de confiança do público, consolidando-se no mercado nacional em um período de transformações no consumo de informação.

​Além de registrar o maior índice de credibilidade, a emissora obteve a menor taxa de rejeição entre os veículos auditados, acumulando apenas 17% de desconfiança (com 21% de entrevistados neutros). O desempenho ganha destaque em um cenário nacional desafiador: a confiança geral do brasileiro em notícias caiu para a mínima histórica de 36%. Para termos de comparação, em 2015 o índice de confiança na imprensa no Brasil era de 62%.

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​Ranking de Confiança (Digital News Report 2026)

​O relatório detalha o desempenho das cinco marcas jornalísticas mais bem posicionadas na percepção dos entrevistados:

​🏆 1º Lugar: CNN Brasil ​ Confia: 62% ​ Não Confia: 17%

​🥈 2º Lugar: SBT News / Record News ​ Confia: 61% ​ Não Confia: 18%

​🥉 3º Lugar: Band News ​ Confia: 59% ​ Não Confia: 18%

​🏅 4º Lugar: Globo ​ Confia: 55% ​ Não Confia: 26%

​🏅 5º Lugar: UOL / O Estado de S. Paulo ​ Confia: 54% ​ Não Confia: 21% / 22%



(Fonte: Reuters Institute for the Study of Journalism)