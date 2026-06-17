Ranking de Confiança 2026: Estas são as marcas de jornalismo mais confiáveis do Brasil

De acordo com dados inéditos do Digital News Report 2026, estudo global desenvolvido pelo prestigiado Reuters Institute for the Study of Journalism, a CNN Brasil conquistou a primeira posição no ranking de confiança entre as principais marcas jornalísticas avaliadas no país. O canal de notícias lidera o levantamento com 62% de confiança do público, consolidando-se no mercado nacional em um período de transformações no consumo de informação.
Além de registrar o maior índice de credibilidade, a emissora obteve a menor taxa de rejeição entre os veículos auditados, acumulando apenas 17% de desconfiança (com 21% de entrevistados neutros). O desempenho ganha destaque em um cenário nacional desafiador: a confiança geral do brasileiro em notícias caiu para a mínima histórica de 36%. Para termos de comparação, em 2015 o índice de confiança na imprensa no Brasil era de 62%.
Ranking de Confiança (Digital News Report 2026)
O relatório detalha o desempenho das cinco marcas jornalísticas mais bem posicionadas na percepção dos entrevistados:
- 🏆 1º Lugar: CNN Brasil
- Confia: 62%
- Não Confia: 17%
- 🥈 2º Lugar: SBT News / Record News
- Confia: 61%
- Não Confia: 18%
- 🥉 3º Lugar: Band News
- Confia: 59%
- Não Confia: 18%
- 🏅 4º Lugar: Globo
- Confia: 55%
- Não Confia: 26%
- 🏅 5º Lugar: UOL / O Estado de S. Paulo
- Confia: 54%
- Não Confia: 21% / 22%
(Fonte: Reuters Institute for the Study of Journalism)