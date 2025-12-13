Esta nova série original FX chegou ao Disney+

Os assinantes do streaming Disney+ já podem assistir “Verdade Oculta”, a mais nova série dramática com o selo FX criada pelo aclamado produtor Sterlin Harjo e estrelada pelo produtor executivo Ethan Hawke.
A série acompanha o jornalista independente Lee Raybon, um autoproclamado “historiador da verdade” de Tulsa, cuja obsessão por denunciar corrupção o coloca constantemente em perigo. Quando Lee investiga a poderosa família Washberg, o caso ganha proporções ainda maiores após o suspeito suicídio de Dale Washberg (Tim Blake Nelson).
Seguindo as pistas deixadas por Dale, Lee percebe que a viúva Betty Jo (Jeanne Tripplehorn) demonstra mais interesse no cunhado — o ambicioso candidato a governador Donald Washberg (Kyle MacLachlan) — do que no próprio marido falecido.
Composta por oito episódios, “Verdade Oculta” (The Lowdown) foi criada, escrita e dirigida no episódio piloto por Sterlin Harjo. A produção executiva reúne Garrett Basch, Ethan Hawke e Ryan Hawke, reforçando o peso criativo do projeto.
A série é uma produção da FX Productions.