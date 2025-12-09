- Publicidade -

O tradicional (e polêmico) Especial de Natal do Porta dos Fundos está de volta em 2025. O novo filme “Stand Up e Anda“, com lançamento agendado para 17 de dezembro, marca o retorno do projeto após dois anos e reforça a aposta do grupo no Porta TV, seu novo canal FAST gratuito.​

“Stand Up e Anda” é estrelado e roteirizado por Fábio Porchat e dirigido por Rodrigo Van Der Put, consolidando a dupla à frente do tradicional especial que rendeu ao Porta dos Fundos um Emmy Internacional de Comédia com “Se Beber, Não Ceie” em 2019. O lançamento representa a décima edição do projeto anual e chega depois do hiato em 2023 e 2024, período em que o grupo apostou em outros formatos de fim de ano.​

A história se passa em um stand-up bíblico apresentado por Jafé (Fábio Porchat) no ano 30 d.C., em que o personagem revisita parábolas menos conhecidas do Antigo Testamento com humor ácido e referências ao presente. No filme, Jafé percorre episódios pouco explorados das escrituras e ironiza passagens que, vistas hoje, soam absurdas, mantendo o tom provocativo característico do Porta dos Fundos.

O Especial tem aproximadamente 50 minutos, e conta com participações do elenco do Porta dos Fundos, incluindo Gregório Duvivier, Evelyn Castro, João Pimenta, Gabriel Esteves, Macla Tenório, Camilo Borges, Pedro Benevides, Ed Gama e Rafa Azevedo.

A estreia de “Stand Up e Anda” acontece em 17 de dezembro, às 11h, no canal do YouTube do Porta dos Fundos, ampliando o alcance global do especial. No mesmo dia, o título será exibido às 23h no Porta TV, canal FAST da produtora disponível gratuitamente em plataformas como Samsung TV Plus.

Foto: Laura Campanella