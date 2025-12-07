Episódio inédito de Pluribus tem descoberta horrível

O aguardado drama de ficção científica “Pluribus”, do aclamado roteirista e diretor Vince Gilligan (criador de Breaking Bad e Better Call Saul), revelou um clipe inédito e acaba de lançar seu sexto episódio nesta última sexta-feira, 5 de dezembro, no Apple TV. A série, que já tem a segunda temporada encomendada, é estrelada por Rhea Seehorn, que conquistou o público com sua performance em Better Call Saul.

O episódio de estreia desta última sexta-feira, intitulado “PDH”, promete intensificar a trama central da série, que mistura diferentes gêneros ao narrar a jornada da pessoa mais miserável do planeta, forçada a salvar o mundo da felicidade. Nele, a personagem de Seehorn, Carol, faz uma “descoberta horrível” e é confrontada com novas verdades, enquanto o Sr. Diabaté (Samba Schutte) aproveita a vida ao máximo na Cidade do Pecado (Las Vegas).

A série conta com um elenco de peso que inclui Karolina Wydra (Sneaky Pete) e Carlos-Manuel Vesga (O Sequestro do Vôo 601), além das participações de Miriam Shor (Ficção Americana) e Samba Schutte (Nossa Bandeira é a Morte).