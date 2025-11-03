Do cine pra HBO Max: este é o lançamento de novembro

A HBO Max confirmou a estreia exclusiva de Faça Ela Voltar(Bring Her Back), novo suspense dirigido por Danny e Michael Philippou, que chega à plataforma de streaming no dia 28 de novembro, logo após sua exibição nos cinemas brasileiros.
O longa acompanha um irmão e uma irmã que descobrem um ritual sombrio e perturbador na casa isolada de sua nova mãe adotiva. A trama mistura elementos de terror psicológico e sobrenatural, mantendo o estilo característico dos criadores de Talk to Me (Fale Comigo), sucesso anterior dos mesmos diretores.
O elenco conta com Sally Hawkins, Billy Barratt, Sora Wong e Jonah Wren Phillips. O roteiro é assinado por Danny Philippou e Bill Hinzman, com produção de um time liderado pelos diretores ao lado de Daniel Negret, Salman Al-Rashid, Sam Frohman, Kristina Ceyton e Samantha Jennings.
Confira o trailer!
