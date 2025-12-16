Do cine pra HBO Max: este é o lançamento de dezembro

- Publicidade -

A HBO Max anunciou a chegada de um dos títulos mais aguardados do ano à sua plataforma. “Uma Batalha Após a Outra”, o mais recente longa-metragem do premiado diretor Paul Thomas Anderson, estará disponível para os assinantes no dia 19 de dezembro. O lançamento faz parte do selo “Do Cine pra HBO Max”, iniciativa que encurta a janela entre as salas de cinema e o streaming.

O filme, que já se consolidou como um fenômeno de público e crítica, chega ao catálogo com um currículo de peso: são 9 indicações ao Globo de Ouro e 14 ao Critics Choice Awards, posicionando a obra como uma das grandes favoritas para a temporada de premiações.



A narrativa foca na jornada de Bob, interpretado por Leonardo DiCaprio. Na trama, Bob é um ex-revolucionário que, após 16 anos de afastamento, precisa retomar o contato com seus antigos parceiros para uma missão desesperada: resgatar sua filha das garras de um antigo e perigoso inimigo, o Coronel Lockjaw, papel vivido por Sean Penn.

A produção marca mais uma parceria de sucesso da Warner Bros. Discovery em levar blockbusters e filmes de prestígio diretamente para o conforto do público. Com a direção meticulosa de Anderson e a atuação elogiada de DiCaprio, “Uma Batalha Após a Outra” promete ser o grande destaque das maratonas de final de ano na plataforma.