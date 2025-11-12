Disney+ retira ESPN e ESPN3 de planos mais baratos e oferece desconto

O Disney+ está prestes a implementar uma nova e significativa mudança em sua estrutura de planos de assinatura no Brasil e na América Latina, impactando diretamente os fãs de esportes. Assinantes dos planos Padrão e Padrão com Anúncios (onde disponível) começaram a receber notificações via e-mail informando que, a partir do próximo mês de dezembro, eles deixarão de ter acesso aos canais ao vivo ESPN e ESPN3.

A medida visa, essencialmente, concentrar a transmissão dos canais esportivos ao vivo da ESPN exclusivamente no plano mais caro da plataforma, o Disney+ Premium. Para suavizar o impacto da perda de conteúdo esportivo, o Disney+ está oferecendo aos assinantes afetados um desconto de 5% no valor da mensalidade de seus respectivos planos.

Atualmente, o plano Padrão já contava com uma oferta de conteúdo esportivo limitada em comparação com o Premium. Com a retirada dos canais ESPN e ESPN3, o acesso a praticamente toda a grade ao vivo da emissora esportiva – incluindo grandes ligas como a Premier League, LaLiga, Libertadores e NBA – será restrito apenas aos assinantes do Disney+ Premium (que custa R$ 66,90 por mês no Brasil, sem considerar promoções ou pacotes parceiros).

Procurada pela nossa reportagem para comentar as mudanças e a estratégia por trás da migração dos canais ESPN, a Disney ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto.

A expectativa agora é sobre como essa alteração será recebida pelo público, especialmente por aqueles que mantinham os planos Padrão apenas para ter acesso mínimo à programação esportiva.

O site Além da Tela continuará acompanhando o caso e trará mais informações assim que a Disney se manifestar.