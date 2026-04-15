SportyNet adquire evento e prepara live de 26 horas no YouTube

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O automobilismo de resistência ganha grande destaque na tela do canal SportyNet em 2026. A emissora confirmou a transmissão integral das 24 Horas de Nürburgring, que ocorre entre os dias 15 e 17 de maio. O evento deste ano atrai os olhares de todo o mundo devido a um fato histórico: a estreia de Max Verstappen, tetracampeão de Fórmula 1, na lendária prova alemã.

Para dar conta do desafio, a SportyNet preparou uma operação multiplataforma que inclui uma live de mais de 26 horas ininterruptas no YouTube, unindo a transmissão da pista com uma visão inédita dos bastidores.

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A edição de 2026 também carrega uma forte expectativa para o público brasileiro. O piloto Augusto Farfus, atual campeão da categoria principal da prova, retorna para defender seu título em Nürburgring, reforçando a tradição do país em uma das pistas mais perigosas e desafiadoras do mundo, o temido “Inferno Verde”.

A narração oficial será comandada por Aldo Luiz, especialista do casting fixo da SportyNet, que contará com uma rotatividade de convidados técnicos ao longo das mais de 24 horas de cobertura contínua.

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Diferente das transmissões tradicionais, a SportyNet aposta em um formato de “reality técnico”. Câmeras dedicadas mostrarão a operação interna da emissora e das equipes, revelando o revezamento de narradores, comentaristas e técnicos durante a madrugada.