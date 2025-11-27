Disney anuncia brasileiro como novo líder de setor

Em um movimento que reforça a importância estratégica do Brasil para a The Walt Disney Company, a empresa anunciou a nomeação de Renato D’Angelo para liderar o setor Direct-to-Consumer (DTC) em toda a América Latina. D’Angelo, que reside no Brasil, passará a acumular as novas responsabilidades regionais, mantendo-se como General Manager da Disney Brasil.

A nomeação é um reconhecimento à vasta experiência do executivo na indústria do entretenimento e à sua forte liderança, que já conduziu transformações e campanhas premiadas.

Brasil Como Polo Estratégico

Na sua liderança local (General Manager da Disney Brasil), D’Angelo continuará se reportando a Martín Iraola, Presidente da The Walt Disney Company LATAM. Em suas novas atribuições regionais (DTC), ele passa a se reportar a Joe Earley, Presidente de Direct-to-Consumer, Disney Entertainment, sediado nos Estados Unidos.

Martín Iraola destacou a visão de D’Angelo: “Renato traz uma experiência de gestão de alto nível no setor do entretenimento, tendo conduzido transformações importantes, processos de reorganização e campanhas de marketing premiadas. Sua visão inovadora e ousada será essencial para nossos planos estratégicos na região”.

Joe Earley ressaltou a importância do líder para o streaming: “Renato é um líder excepcional cujo conhecimento das nossas marcas, personagens e storytelling, bem como da região, será fundamental à medida que ampliamos as oportunidades para nossos assinantes e para o nosso negócio nos próximos anos”.