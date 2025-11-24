Discovery e HBO Max estreiam a nova série “Febre do Ouro: Austrália”

O público brasileiro está prestes a mergulhar na rotina brutal e imprevisível da mineração de ouro com a estreia da nova série FEBRE DO OURO: AUSTRÁLIA. A produção chega ao Discovery e à HBO Max nesta segunda-feira, dia 24 de novembro, às 22h20.

Composta por 8 episódios de uma hora de duração, a série acompanha garimpeiros experientes que se aventuram pelas regiões mais remotas e hostis da Austrália. O trabalho é árduo e imprevisível, e os protagonistas enfrentam um triplo desafio:

Condições Climáticas Extremas: Temperaturas escaldantes e ambientes desoladores testam os limites das equipes. Falhas Mecânicas: A confiabilidade dos equipamentos é crucial, e as falhas podem significar a perda da temporada. Intensa Disputa: A sobrevivência no garimpo é uma competição acirrada, onde a sorte e a estratégia definem a fortuna.

“Febre do Ouro: Austrália” não é apenas sobre escavar; é sobre a resiliência humana. A série promete mostrar o esforço físico e a estratégia de equipes determinadas a transformar pedras preciosas em uma grande fortuna. O público testemunhará a intensidade de quem aposta tudo em uma das atividades mais arriscadas e com maior potencial de recompensa do mundo.