Conexão Continental: CNN en Español lança ‘CNN América’ direto de Miami

Siga o Além da Tela no Google News! Fique por dentro das últimas notícias sobre TV, streaming e o mercado de entretenimento. Seguir

- Publicidade -

A CNN en Español anunciou a chegada do CNN América, um novo espaço matutino projetado para a audiência hispana moderna e altamente conectada. Transmitido diretamente de Miami, o programa estreia nesta segunda-feira, dia 13, e ocupará a grade de segunda a sexta, das 9h às 12h (horário de Brasília).

A proposta do programa vai além do noticiário tradicional: o foco é oferecer uma curadoria de informações precisas com análises de especialistas, garantindo o contexto necessário para que o telespectador entenda como os grandes eventos globais impactam sua rotina.

O Além da Tela está no WhatsApp! Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

Uma Nova Voz nas Manhãs

O comando do programa fica a cargo da jornalista mexicano-britânica Rebeka Kelly. Com uma bagagem de oito anos na Telemundo, onde apresentou noticiários de destaque e criou a série de entrevistas Sin Filtro, Kelly chega à CNN para imprimir um tom de clareza e profundidade às conversas matinais.

“Estamos criando um espaço para conversas significativas que refletem as realidades de nossas comunidades“, afirma Kelly. Segundo a apresentadora, o objetivo é ajudar o público a compreender o panorama global com empatia e contexto.

- Publicidade -

O que esperar do CNN América?

A nova atração da CNN en Español foi desenhada para ser um hub de informações multiplataforma:

Integração Digital : O programa promete uma conexão fluida entre o que acontece na TV e as redes sociais.

: O programa promete uma conexão fluida entre o que acontece na TV e as redes sociais. Narrativa Incisiva : Menos foco em “ler notícias” e mais em explicar os desdobramentos dos fatos.

: Menos foco em “ler notícias” e mais em explicar os desdobramentos dos fatos. Foco Regional e Global: Uma cobertura que olha para os desafios dos latinos nos EUA sem perder de vista as notícias da América Latina.

Análise: A estratégia da CNN para o público hispânico

O lançamento do CNN América reforça a tentativa da emissora de se consolidar como o canal de referência para a classe média hispânica, que consome informação de forma fragmentada entre a TV e o smartphone. Ao trazer Rebeka Kelly — um rosto já familiar para quem acompanhava a concorrência — a CNN busca atrair uma audiência fiel e jovem, interessada em um jornalismo que fale “com” eles, e não apenas “para” eles.