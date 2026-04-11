Conexão Continental: CNN en Español lança ‘CNN América’ direto de Miami

A CNN en Español anunciou a chegada do CNN América, um novo espaço matutino projetado para a audiência hispana moderna e altamente conectada. Transmitido diretamente de Miami, o programa estreia nesta segunda-feira, dia 13, e ocupará a grade de segunda a sexta, das 9h às 12h (horário de Brasília).
A proposta do programa vai além do noticiário tradicional: o foco é oferecer uma curadoria de informações precisas com análises de especialistas, garantindo o contexto necessário para que o telespectador entenda como os grandes eventos globais impactam sua rotina.
Uma Nova Voz nas Manhãs
O comando do programa fica a cargo da jornalista mexicano-britânica Rebeka Kelly. Com uma bagagem de oito anos na Telemundo, onde apresentou noticiários de destaque e criou a série de entrevistas Sin Filtro, Kelly chega à CNN para imprimir um tom de clareza e profundidade às conversas matinais.
“Estamos criando um espaço para conversas significativas que refletem as realidades de nossas comunidades“, afirma Kelly. Segundo a apresentadora, o objetivo é ajudar o público a compreender o panorama global com empatia e contexto.
O que esperar do CNN América?
A nova atração da CNN en Español foi desenhada para ser um hub de informações multiplataforma:
- Integração Digital: O programa promete uma conexão fluida entre o que acontece na TV e as redes sociais.
- Narrativa Incisiva: Menos foco em “ler notícias” e mais em explicar os desdobramentos dos fatos.
- Foco Regional e Global: Uma cobertura que olha para os desafios dos latinos nos EUA sem perder de vista as notícias da América Latina.
Análise: A estratégia da CNN para o público hispânico
O lançamento do CNN América reforça a tentativa da emissora de se consolidar como o canal de referência para a classe média hispânica, que consome informação de forma fragmentada entre a TV e o smartphone. Ao trazer Rebeka Kelly — um rosto já familiar para quem acompanhava a concorrência — a CNN busca atrair uma audiência fiel e jovem, interessada em um jornalismo que fale “com” eles, e não apenas “para” eles.