CNN anuncia lançamento e preços de seu novo streaming

A CNN anunciou o lançamento de um novo serviço de assinatura chamado All Access, que estará disponível inicialmente nos Estados Unidos a partir de 28 de outubro. O plano oferece uma experiência integrada, reunindo em um só lugar o jornalismo da CNN, com programação ao vivo e vídeos sob demanda, acessíveis em web, dispositivos móveis e aplicativos para TVs conectadas.

O custo será de US$ 6,99 por mês ou US$ 69,99 por ano, com uma promoção especial para quem assinar o plano anual até 5 de janeiro de 2026, pagando US$ 41,99 no primeiro ano.​

O All Access incluirá transmissões ao vivo de programas nacionais e internacionais da CNN, mais de 1.000 horas de conteúdo original da CNN Originals, além de séries e filmes que estarão disponíveis logo após sua estreia na TV. Também terão conteúdos exclusivos sob demanda, eventos ao vivo e acesso a todos os artigos do site CNN.com e ao conteúdo exclusivo para assinantes.​

Nos EUA, os assinantes de TV paga terão acesso ao novo serviço de streaming All Access sem custos adicionais.