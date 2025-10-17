Claro tv+ anuncia novos pacotes com Disney+ e Prime Video

Publicidade

A Claro tv+ deu um passo significativo para se tornar o principal centralizador de conteúdo no Brasil. A operadora acaba de integrar as assinaturas do Prime Video e do Disney+ à sua oferta principal, reunindo, em uma única experiência, os seis maiores serviços de streaming do mercado, além dos tradicionais canais de TV aberta e por assinatura.

Com a novidade, a Claro se torna a primeira operadora brasileira a oferecer, em um produto unificado, os aplicativos de Netflix, Globoplay, HBO Max, Apple TV+, Prime Video e Disney+.

O movimento reforça a estratégia da Claro em construir um hub híbrido de TV e streaming, buscando democratizar e simplificar o acesso ao entretenimento.

Economia e Benefícios Adicionais

A integração não se limita apenas aos catálogos de filmes e séries. Ao incluir o Prime Video, a Claro tv+ agora oferece também benefícios da Amazon, como frete grátis nas entregas do e-commerce, acesso ao Amazon Music e ao Prime Gaming.

Já o Disney+ concentra as grandes franquias da Disney, como Marvel, Star Wars, Pixar e National Geographic.

Os novos planos buscam oferecer uma proposta de valor altamente competitiva:

Claro tv+ Box (com decodificador e Alexa): Planos a partir de R$ 119,90 por mês. A operadora estima uma economia de até 55% em comparação com a contratação avulsa dos serviços e de pacotes de canais equivalentes.

(com decodificador e Alexa): Planos a partir de por mês. A operadora estima uma economia de em comparação com a contratação avulsa dos serviços e de pacotes de canais equivalentes. Claro tv+ App (acesso via TV conectada ou dispositivos): Opções a partir de R$ 99,90.

Plano Exclusivo para Clientes Claro

A operadora também lançou o Claro tv+ Streamings, um plano exclusivo para clientes Claro (Banda Larga ou Móvel) que reúne Netflix, Apple TV+, Disney+, Prime Video e HBO Max em uma assinatura única, a partir de R$ 69,90 mensais. Esse plano representa uma economia de 46% e não inclui os canais lineares de TV por Assinatura, sendo focado exclusivamente no consumo de streaming. Clientes Banda Larga ainda contam com a assinatura do Globoplay já inclusa em seus planos atuais.

Conveniência e Migração de Contas

Para a comodidade do usuário, a Claro permite que assinantes que já possuem contas nos streamings migrem suas assinaturas para a operadora, mantendo perfis, recomendações e histórico de consumo. Basta usar o mesmo e-mail no momento da ativação dos serviços pela Claro. Clientes atuais da Claro tv+ também podem aderir aos novos planos para receber os benefícios.

Segundo Ricardo Falcão, diretor da Claro tv+, a expansão reflete o compromisso com a inovação: “Agora podemos dizer que somos um dos maiores hubs de conteúdo do Brasil e do mundo. […] Reforçamos o diferencial da Claro tv+ de concentrar todos os streamings em um só lugar, ativados e acessados pelo mesmo controle remoto.”