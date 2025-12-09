CazéTV prepara cobertura especial nos jogos do Flamengo

- Publicidade -

A CazéTV preparou uma cobertura especial para os próximos jogos do Flamengo no Mundial de Clubes. O canal escalou um time de comentaristas e apresentadores diretamente ligado ao clube, e terá transmissões dedicadas à caminhada rubro-negra no torneio disputado no Catar.

No estúdio, Adriano participará das transmissões ao lado de Casimiro, Luisinho e Gabriel Simões, repetindo o clima de resenha e torcida que marcou a participação do Imperador na Copa do Mundo de Clubes. O ex-atacante estará torcendo com a Nação durante todos os jogos do Flamengo na competição, comentando lances e relembrando histórias com a camisa rubro-negra.​

- Publicidade -

Direto do estádio, no Catar, a CazéTV contará com Diego Alves, ídolo do clube, que acompanhará a movimentação do campo e o aquecimento dos jogadores. Ele estará junto de Chico Moedas, Guilherme Beltrão e Igor Rodrigues, que comandarão a transmissão in loco, incluindo o pré-jogo e a Copazona, em um formato pensado para colocar o torcedor dentro do clima do Mundial.