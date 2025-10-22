Buscar
Caramelo é o filme nacional mais visto na história da Netflix

Ricardo Marques
O Brasil continua a mostrar sua força no streaming global. O filme nacional “Caramelo”, estrelado por Rafael Vitti e pelo adorável vira-lata Amendoim, se consagrou como o título brasileiro de maior alcance mundial na história da Netflix.

Na sua segunda semana de exibição na plataforma, o longa se manteve entre os quatro filmes mais assistidos do mundo, sendo o primeiro colocado quando se consideram apenas as produções em língua não-inglesa.

Números Expressivos

O sucesso de “Caramelo” (produzido pela Migdal Filmes) não se restringe apenas ao Brasil. O filme já soma mais de 15 milhões de visualizações e alcançou o Top 10 em 90 países, demonstrando uma impressionante tração internacional. Entre os territórios que abraçaram a produção estão mercados importantes como Canadá, França, Alemanha, México, Coreia do Sul e Japão.

Com isso, o longa se torna o título brasileiro mais “viajado” da plataforma, provando que histórias autênticas e locais conseguem ressoar com o público de todas as partes do mundo.

A História do Chef e Seu Amigo de Quatro Patas

“Caramelo” conta a história do chef Pedro (Rafael Vitti), que vê sua vida virar de cabeça para baixo por conta de um diagnóstico inesperado, justamente quando está prestes a realizar o sonho de liderar um restaurante. É com a ajuda de seu fiel cão vira-lata caramelo, Amendoim, que ele embarca em uma jornada de redescoberta e conexão.

O filme tem roteiro assinado por Diego Freitas, Rod Azevedo e Vitor Brandt, com colaboração de Carolina Castro e consultoria de Marcelo Saback.

Produções Brasileiras em Destaque

O êxito de “Caramelo” não é um caso isolado em 2025. A Netflix destaca que, apenas neste ano, outras produções nacionais também tiveram grande sucesso internacional, como “Pssica”, a segunda temporada de “DNA do Crime”, o documentário “Vini Jr.” e a série documental “Congonhas: Tragédia Anunciada”, todas figurando entre as mais assistidas em dezenas de países.

A semana de destaque também incluiu outras produções latino-americanas, com filmes e séries da Argentina, Chile, México e Colômbia entrando no Top 10 global de língua não-inglesa, reforçando o bom momento do conteúdo da América Latina.

