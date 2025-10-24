Canal Veja+ TV vira fenômeno e lidera no LG Channels

Publicidade

O serviço gratuito de streaming LG Channels, disponível nas Smart TVs da LG, está celebrando um marco de audiência com o canal Veja+ TV, da Editora Abril. O canal não só se tornou o mais assistido da plataforma no Brasil em setembro, como também alcançou o pódio global, ficando entre os três mais vistos do mundo na segunda semana de outubro.

O resultado, atingido apenas quatro meses após a estreia do canal no formato FAST (Free Ad-supported Streaming TV), consolida o movimento da Editora Abril no ambiente audiovisual, expandindo sua presença além das publicações impressas e digitais.

“É muito gratificante conquistar um resultado tão expressivo apenas quatro meses após a estreia do canal na TV FAST. O Veja+ TV é uma realização que consolida os esforços de audiovisual de todas as marcas do Grupo Abril, com um streaming gratuito de qualidade“, afirmou Erik Carvalho, diretor de novos negócios da Abril.

Parceria Estratégica

O sucesso do canal é visto como um indicativo do potencial do mercado nacional para o consumo de conteúdo gratuito e do acerto da parceria com a LG.

“Desde o início, a LG acreditou no potencial de levar o conteúdo de uma marca tão tradicional como a Veja para o universo do streaming gratuito. Esses números demonstram não apenas o engajamento do público brasileiro, mas também que estamos no caminho certo ao oferecer uma programação diversificada e de alta qualidade”, disse Janaína Tadeu, gerente Latam de Content & Business Strategy para plataforma webOS e LG Channels.

Os canais FAST, que oferecem programação gratuita com suporte de anúncios, estão em ascensão. A LG tem investido nessa modalidade, focando em conteúdo relevante e parcerias locais para expandir sua liderança neste mercado.