Canal transmite com exclusividade final da Copa Davis

Os amantes do tênis já podem se preparar. A fase decisiva da Copa Davis 2025, conhecida como Final 8, está marcada para começar nesta semana em Bolonha, na Itália. A boa notícia para os fãs brasileiros é que todos os confrontos serão transmitidos com exclusividade pelo canal esportivo DSPORTS, disponível na plataforma de TV ao vivo e streaming SKY+.
Grandes nomes do circuito ATP, como Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, estão entre as estrelas que prometem elevar o nível da competição nesta etapa crucial.
A Final 8, que começa na terça-feira (18), segue o formato de eliminatória simples. Cada duelo entre países será definido em melhor de três partidas: dois jogos de simples e um jogo de duplas, se o placar estiver empatado em 1 a 1.
Os vencedores das quartas de final avançam para as semifinais, e a grande decisão acontece no domingo.
Calendário e Horários dos Confrontos
Confira abaixo a agenda completa da Copa Davis 2025, com os horários de Brasília, para não perder nenhum saque:
|Data
|Confronto
|Horário (Brasília)
|Terça-feira, 18/11
|França x Bélgica
|11h
|Quarta-feira, 19/11
|Itália (Atual Bicampeã) x Áustria
|12h
|Quinta-feira, 20/11
|Espanha x República Tcheca
|06h
|Quinta-feira, 20/11
|Argentina x Alemanha
|13h
Semifinais
-
Sexta-feira, 21/11: 12h
-
Sábado, 22/11: 8h
Grande Final
-
Domingo, 23/11: 11h
Onde Assistir
Todas as partidas, desde as quartas de final até a grande decisão, serão transmitidas pelo DSPORTS, canal que faz parte do catálogo da SKY+ (SKY ao vivo e streaming).