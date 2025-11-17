Canal transmite com exclusividade final da Copa Davis

Os amantes do tênis já podem se preparar. A fase decisiva da Copa Davis 2025, conhecida como Final 8, está marcada para começar nesta semana em Bolonha, na Itália. A boa notícia para os fãs brasileiros é que todos os confrontos serão transmitidos com exclusividade pelo canal esportivo DSPORTS, disponível na plataforma de TV ao vivo e streaming SKY+.

Grandes nomes do circuito ATP, como Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, estão entre as estrelas que prometem elevar o nível da competição nesta etapa crucial.

A Final 8, que começa na terça-feira (18), segue o formato de eliminatória simples. Cada duelo entre países será definido em melhor de três partidas: dois jogos de simples e um jogo de duplas, se o placar estiver empatado em 1 a 1.

Os vencedores das quartas de final avançam para as semifinais, e a grande decisão acontece no domingo.

Calendário e Horários dos Confrontos

Confira abaixo a agenda completa da Copa Davis 2025, com os horários de Brasília, para não perder nenhum saque:

Data Confronto Horário (Brasília) Terça-feira, 18/11 França x Bélgica 11h Quarta-feira, 19/11 Itália (Atual Bicampeã) x Áustria 12h Quinta-feira, 20/11 Espanha x República Tcheca 06h Quinta-feira, 20/11 Argentina x Alemanha 13h

Semifinais

Sexta-feira, 21/11: 12h

Sábado, 22/11: 8h

Grande Final

Domingo, 23/11: 11h

Onde Assistir

Todas as partidas, desde as quartas de final até a grande decisão, serão transmitidas pelo DSPORTS, canal que faz parte do catálogo da SKY+ (SKY ao vivo e streaming).