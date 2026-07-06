Band amplia sinal regional no SAT HD Regional em 4 estados

Publicidade

O Grupo Bandeirantes deu mais um passo na regionalização de sua programação. Nesta segunda-feira (6), quatro emissoras entraram no MUX 12100 H do SAT HD Regional, serviço que opera na banda Ku do satélite StarOne D2.

As novidades são a Band RN (Natal), a Band MT (Cuiabá), a Band Triângulo (Uberaba/Uberlândia) e a Band Ceará (Fortaleza/Sobral). A informação foi confirmada pelo Portal BSD, referência em atualizações de satélite no Brasil.

O Além da Tela está no WhatsApp! Siga nosso canal no WhatsApp Entre no canal e acompanhe notícias e novidades em primeira mão. WhatsApp

O retorno da Band Ceará chama atenção à parte: a emissora estava fora do satélite havia cerca de um ano e volta a ocupar espaço no MUX regional.

O que muda para quem assiste

Com a chegada dessas quatro praças, o Grupo Bandeirantes reforça a presença de conteúdo local no Nordeste, no Centro-Oeste e no Triângulo Mineiro, regiões que, até então, dependiam do sinal nacional via satélite.

Publicidade

Na prática, o SAT HD Regional funciona por geolocalização do cadastro do receptor. Isso significa que:

Quem tem receptor cadastrado dentro da área de cobertura de uma dessas emissoras passará a receber automaticamente a versão regional da Band, assim que a liberação for oficializada.

Onde não há sinal regional disponível pelo satélite, a distribuição segue sendo o sinal nacional, identificado como Band SAT.

Ainda em fase de testes

Apesar da adição ao satélite, os canais ainda não têm data para liberação ao público em geral, a fase atual é de testes técnicos.

A Redação do Além da Tela verificou que o sinal da Band Mato Grosso segue sem áudio nos testes realizados até o momento, o que reforça que a estreia comercial ainda não tem prazo definido.

Você recebe o SAT HD Regional? Já notou alguma dessas praças no seu receptor?