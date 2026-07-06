Fim de uma era: ‘MTV francesa’ encerra transmissões após 37 anos no ar

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O mercado de televisão por assinatura europeu se despede de uma de suas marcas mais longevas e icônicas. O Grupo M6 encerrou oficialmente as transmissões do canal musical pop MCM na última quarta-feira, 1º de julho, após 37 anos de história.

A despedida da emissora aconteceu de forma simbólica à meia-noite. Após a exibição do clipe “Le Dernier Jour du disco” (“O último dia da disco”, em tradução livre), da cantora Juliette Armanet, e de um vídeo comemorativo mostrando a evolução do quarto de um adolescente ao longo das últimas décadas, o sinal foi cortado com uma mensagem fixa na tela orientando o público a migrar para a plataforma de streaming M6+.

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Sobre a MCM

Fundada em 1989 sob o nome de Monte-Carlo Musique (e posteriormente rebatizada como Ma chaîne musicale), a MCM nasceu no cabo e no satélite funcionando como uma espécie de “MTV francesa“. A grade marcou gerações ao misturar a exibição de videoclipes, paradas musicais (como o Top 50), concertos ao vivo, além de blocos dedicados à cultura pop, como notícias de videogames, animes japoneses (mangas) e séries norte-americanas.

O peso da era digital

Inicialmente de propriedade do grupo Lagardère, a MCM foi adquirida pelo Grupo M6 em 2019 (junto com outras marcas famosas, como o canal infantil Gulli) e distribuída em pacotes de operadoras de grande porte, como a Canal+.

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No entanto, nos últimos anos, o modelo de negócios de canais lineares de videoclipes tornou-se financeiramente insustentável. A MCM sofreu um forte impacto com a mudança comportamental do público jovem, que abandonou a grade de programação tradicional da TV para descobrir novas músicas e consumir formatos de vídeo diretamente nas redes sociais e em plataformas sob demanda (streaming).

Somado ao fator de audiência, a desativação da emissora cumpre objetivos corporativos. Em fevereiro, o Grupo M6 anunciou publicamente a implementação de um plano de economia de 80 milhões de euros com meta até 2030. O corte orçamentário drástico foi motivado pelas previsões de queda no mercado publicitário da TV e pelas novas frentes de automação trazidas pelos avanços da inteligência artificielle.

Assim foi o momento final da MCM