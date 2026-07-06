Novo vício mexicano chega ao Globoplay com triângulo amoroso explosivo

O Globoplay ganha reforço no gênero que nunca sai de moda: a partir de 6 de julho, a plataforma estreia com exclusividade “As Filhas da Senhora Garcia“, novo novelão mexicano assinado por José Alberto Castro. Quem acompanhou “Rubí” ou “Teresa” sabe o que esperar: ambição, traição e um bom triângulo amoroso para azedar o clima entre duas famílias.
A trama gira em torno da matriarca Ofélia (María Sorté), que projeta na filha caçula Mar (Ela Velden) todo o sonho de ascensão social, mesmo que isso signifique abrir mão do amor por Juan (Álex Perea). Do outro lado está Valeria (Oka Giner), a irmã mais velha e pragmática, que sustenta a casa enquanto tenta blindar Mar das manipulações da mãe.
O rumo da história muda quando as Garcia cruzam caminho com os Portilla, família dona de um império têxtil comandado pelo patriarca autoritário Luis (Guillermo García Cantú) e pela matriarca Cecília (Laura Flores). Entre os herdeiros, a tensão já nasce pronta: Leonardo (Juan Diego Covarrubias) busca aprovação do pai enquanto lida com a esposa misteriosa Paula (Geraldine Bazán), e a caçula Camila (Macarena Miguel) enxerga as recém-chegadas como ameaça.
O triângulo que promete dar o que falar
O epicentro do drama é o executivo Nicolás (Emmanuel Palomares), racional até se apaixonar por Valeria. O problema é que ela também atrai o interesse do irmão dele, o sedutor Arturo (Brandon Peniche) — receita clássica para um triângulo amoroso à moda antiga.
Alguns pontos práticos sobre a estreia:
- Adaptação de uma produção turca de sucesso, remontada para o público mexicano
- Episódios semanais no Globoplay até 17 de agosto
- A partir de 2 de setembro, passa a integrar a grade fixa do Globoplay Novelas
E você, já separou a pipoca para acompanhar mais essa guerra de famílias? Conta nos comentários se prefere torcer pelos Garcia ou pelos Portilla.