Novela turca estreia na HBO Max com história de fuga e segredos

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As novelas com forte apelo dramático e reviravoltas, continuam em destaque na HBO Max. A partir de segunda-feira, 6 de julho, a plataforma de streaming disponibiliza para o público a sua nova grande aposta do gênero: a novela “Longe Demais”.

A narrativa acompanha a jornada dramática de Alya (interpretada por Sinem Ünsal). Após passar anos vivendo no Canadá, sua vida muda radicalmente quando ela viaja para uma região desconhecida com o objetivo de enterrar o corpo de seu falecido marido. Ao chegar ao destino, Alya depara-se com a verdadeira face, o imenso poder e os sombrios segredos da família do parceiro, transformando o que deveria ser um momento de luto em uma perigosa corrida pela sobrevivência e por uma fuga desesperada. No mesmo dia, o público confere a chegada da 3ª temporada de “Medcezir: Vidas Alheias”.

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O que chega na próxima semana (13 a 19 de julho)

Prepare a sua agenda para os lançamentos dos dias seguintes na plataforma: