Novela turca estreia na HBO Max com história de fuga e segredos

As novelas com forte apelo dramático e reviravoltas, continuam em destaque na HBO Max. A partir de segunda-feira, 6 de julho, a plataforma de streaming disponibiliza para o público a sua nova grande aposta do gênero: a novela “Longe Demais”.
A narrativa acompanha a jornada dramática de Alya (interpretada por Sinem Ünsal). Após passar anos vivendo no Canadá, sua vida muda radicalmente quando ela viaja para uma região desconhecida com o objetivo de enterrar o corpo de seu falecido marido. Ao chegar ao destino, Alya depara-se com a verdadeira face, o imenso poder e os sombrios segredos da família do parceiro, transformando o que deveria ser um momento de luto em uma perigosa corrida pela sobrevivência e por uma fuga desesperada. No mesmo dia, o público confere a chegada da 3ª temporada de “Medcezir: Vidas Alheias”.
O que chega na próxima semana (13 a 19 de julho)
Prepare a sua agenda para os lançamentos dos dias seguintes na plataforma:
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14 de julho: Jujutsu Kaisen (Estreia da aguardada Temporada 3 do anime)Publicidade
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15 de julho: Meu Nome Não É Johnny (Filme nacional de sucesso)
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15 de julho: O Medalhão (Filme de ação com Jackie Chan)
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15 de julho: Criminosos de Novembro (Filme)
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15 de julho: A Morta-Viva (Filme de suspense)
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15 de julho: Aeroporto – Área Restrita: Estados Unidos (Temporada 2)
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15 de julho: Irmãos à Obra: Sob Pressão (Reality)
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16 de julho: No Caminho (Temporada 2)
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17 de julho: Undertone (Filme inédito de suspense paranormal)
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18 de julho: Vingar o Sangue (Filme)