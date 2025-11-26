Buscar
InícioTV e streamingApple TV

Apple TV surpreende e antecipa inédito de Pluribus

Por Ricardo Marques

Os fãs de “Pluribus” foram surpreendidos com uma antecipação na programação. A série dramática de ficção científica do aclamado roteirista e diretor Vince Gilligan (Breaking Bad e Better Call Saul) terá seu quinto episódio lançado no Apple TV nesta quarta-feira, 26 de novembro, antes do esperado por conta do feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos.

Receba as notícias do Além da Tela em primeira mão, direto no seu WhatsApp.

A Nova Missão de Carol

O quinto capítulo, intitulado “Tem Leite”, trará a protagonista em uma investigação intensa e perigosa.

Episódio 5 – “Tem Leite”: Carol (interpretada por Rhea Seehorn) redobra seus esforços na investigação, sem se importar com a solidão. Enquanto isso, uivos na noite revelam uma nova fonte de perigo.

A série, que já tem a segunda temporada encomendada, é protagonizada por Rhea Seehorn, atriz que conquistou duas indicações ao Emmy por sua performance em Better Call Saul. A trama segue a premissa de que a pessoa mais miserável do planeta precisa salvar o mundo de uma felicidade forçada.

Veja mais.

Publicidade
0 Comentários
Inline Feedbacks
Ver todos os comentários
Publicidade

Leia também.

Publicidade
- Publicidade -
- Publicidade -