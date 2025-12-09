Apple TV libera este clássico durante o fim de semana

- Publicidade -

O Apple TV convida todos a celebrarem o Natal com Snoopy, Charlie Brown e toda a turma. Neste fim de semana, o clássico “O Natal do Charlie Brown” (“A Charlie Brown Christmas”) ficará disponível gratuitamente para não assinantes do streaming da Apple – no sábado, 13 de dezembro, e no domingo, 14 de dezembro. Para assistir, basta acessar o app.

No especial, cansada do consumismo da época, Lucy convence Charlie Brown a dirigir a peça de Natal da turma. Entre discussões, diferenças de opinião e uma árvore de Natal bem fora do padrão, Charlie tenta entender o que realmente torna esta data especial. Ao lado de Snoopy, Linus e do restante do grupo, ele embarca em uma jornada simples, mas emocionante, sobre amizade, empatia e o verdadeiro significado do Natal.

O Apple TV é a casa oficial e exclusiva do universo Snoopy até 2030, graças à extensão da parceria com a WildBrain, a Peanuts Worldwide e a Lee Mendelson Film Productions. O acordo contempla o acervo clássico da turma do Snoopy e também novos projetos, como um novo longa-metragem de animação com Snoopy, Charlie Brown e seus amigos, que está em fase de produção.

Snoopy no Apple TV

Em clima de 75º aniversário de Peanuts, os fãs podem celebrar o ano inteiro explorando séries e especiais exclusivos no Apple TV, incluindo:

"Snoopy Apresenta: Um Musical de Verão" ("Snoopy Presents: A Summer Musical")

“Snoopy Vai Acampar” (“Camp Snoopy”)

“Snoopy no Espaço” (“Snoopy in Space”)

“Snoopy e sua Turma” (“The Snoopy Show”)

“Snoopy Apresenta: São as Pequenas Coisas, Charlie Brown” (“Snoopy Presents: It’s the Small Things, Charlie Brown”)

“Snoopy Apresenta: A Escola da Lucy” (“Snoopy Presents: Lucy’s School”)

“Snoopy Apresenta: Para Mamãe (e Papai) com Amor” (“Snoopy Presents: To Mom (and Dad), With Love”)

“Snoopy Apresenta: A Inigualável Marcie” (“Snoopy Presents: One-of-a-Kind Marcie”)

“Snoopy Apresenta: Seja Bem-vindo, Franklin!” (“Snoopy Presents: Welcome Home, Franklin”)

“Quem é Você, Charlie Brown?” (“Who Are You, Charlie Brown?”)

“Snoopy Apresenta: Feliz Ano Novo, Lucy!” (“Snoopy Presents: For Auld Lang Syne”)

“Snoopy no Espaço: Segredos da Apollo 10” (“Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10”)