Apple TV antecipa grande final de Pluribus

A tensão aumenta em “Pluribus”, a aclamada série de ficção científica do gênio Vince Gilligan (o nome por trás de Breaking Bad). O Apple TV+ acaba de lançar um clipe inédito do oitavo e penúltimo episódio da temporada, intitulado “Estratégia de Charme” (Charm Offensive), que chega à plataforma amanhã, sexta-feira, 19 de dezembro.

Protagonizada por Rhea Seehorn, a trama segue a jornada da pessoa mais “miserável” da Terra em uma missão inusitada: salvar o mundo de uma felicidade forçada. No episódio de amanhã, a personagem Carol (Seehorn) decide mudar sua tática com “Os Outros”, mas acaba descobrindo segredos que superam suas expectativas. Enquanto isso, Manousos (interpretado por Carlos-Manuel Vesga) se vê em uma situação perigosa ao acordar em um local totalmente desconhecido.

Em uma mudança de cronograma que deve agradar aos espectadores, a Apple TV+ anunciou que o último episódio da temporada não seguirá o padrão de sexta-feira. Em vez disso, a grande season finale será disponibilizada antecipadamente na quarta-feira, 24 de dezembro, funcionando como um presente de véspera de Natal para os fãs que acompanham a saga.

Vale lembrar que o sucesso de “Pluribus” é tamanho que a segunda temporada já está garantida. Além de Seehorn e Vesga, o elenco conta com talentos como Karolina Wydra, Miriam Shor e Samba Schutte.