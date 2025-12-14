Após SBT News, vem aí o canal infantil SBT Kids

- Publicidade -

O SBT, que lança o canal de jornalismo SBT News nesta segunda-feira, 15 de dezembro, vai abrir 2026 com uma novidade para o público infantil: o lançamento do canal SBT Kids. A nova aposta do Grupo Silvio Santos está prevista para entrar no ar em janeiro.

O SBT Kids, que já conta com alguns conteúdos no YouTube, chega com uma grade linear voltada para diferentes faixas etárias infantis. A proposta é combinar entretenimento e valores familiares, em sintonia com a tradição do SBT em produções e blocos infantis.

A grade do SBT Kids promete trazer animações educativas, humor e histórias de fantasia, criando uma programação variada ao longo do dia. O SBT posiciona o SBT Kids como um “refúgio seguro e divertido” para crianças em diferentes fases do desenvolvimento, com o slogan “Você confia, eles se divertem”.

Segundo a assessoria de comunicaçaõ do SBT, o SBT Kids nascerá multiplataforma, com presença nas principais plataformas FAST (Free Ad-Supported Television), em dispositivos conectados, como smart TVs, apps e agregadores de canais digitais.