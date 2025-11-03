Após chegar ao LG Channels, canal esportivo estreia no Samsung TV Plus

O Samsung TV Plus acaba de ampliar sua oferta de conteúdo esportivo gratuito com a chegada do N Sports, canal dedicado a competições e produções originais que celebram a diversidade e a paixão pelo esporte.

Disponível no canal 2309 do serviço de streaming, o N Sports apresenta uma seleção de eventos nacionais e internacionais, incluindo a Série B do Campeonato Brasileiro (em parceria com o Desimpedidos), os Campeonatos Paranaense e Catarinense, a Taça de Portugal, a Copa da Itália e o Campeonato Brasileiro de Futsal. No futebol feminino, os destaques são as partidas da seleção brasileira de futsal, além da Copa do Brasil, Copa Libertadores e Ladies Cup.

O canal, recém lançado no streaming LG Channels, também transmite jogos da NBB (Novo Basquete Brasil) e oferece programas originais como Negueritmo, O Brabo Tem Nome, Giro N Sports e Vai, Gabi!, que abordam o esporte sob diferentes perspectivas.