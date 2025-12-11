Após apagão em SP, Globo libera capítulos de novelas em streaming

- Publicidade -

A TV Globo liberou gratuitamente no Globoplay os capítulos das novelas “Êta Mundo Melhor”, “Dona de Mim” e “Três graças”, exibidos ontem, para moradores de São Paulo afetados pelo apagão causado por fortes vendavais que deixaram milhares de pessoas sem energia elétrica, e alteraram a rotina da população.

Os temporais e rajadas de vento que atingiram a capital e a Grande São Paulo no dia 11/12 derrubaram árvores, danificaram redes elétricas e provocaram um grande apagão em diversos bairros. De acordo com as distribuidoras de energia, mais de 1,5 milhão de residências chegaram a ficar sem luz, afetando serviços essenciais, comércio e o cotidiano de milhares de famílias.



Para minimizar o impacto do apagão sobre o público que não conseguiu acompanhar a programação, a TV Globo informou em suas redes sociais que os capítulos de ontem de suas novelas estão liberados gratuitamente no Globoplay para não assinantes.

A iniciativa permite que qualquer usuário com cadastro na plataforma acesse, por tempo limitado, os episódios que foram ao ar no dia do vendaval, sem necessidade de plano pago.

Para assistir, o usuário precisa entrar no site ou aplicativo do Globoplay, fazer login com e-mail ou conta de rede social e buscar pela novela desejada.