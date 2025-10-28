2026: Paramount+ será a nova casa do UFC

A Paramount e o UFC, maior organização de artes marciais mistas do mundo, anunciaram um novo acordo histórico de transmissão exclusiva por sete anos que, a partir de 2026, transformará o Paramount+ na nova casa do UFC na América Latina, incluindo o Brasil.

A parceria amplia o compromisso entre as duas marcas, após o anúncio feito em agosto sobre a exclusividade do UFC no Paramount+ também nos Estados Unidos.

“A aliança com a Paramount já tem sido incrível e, simplesmente, continua crescendo e melhorando”, disse Dana White, Presidente e CEO do UFC. “Agora, estamos expandindo para novos territórios, como a América Latina, e isso vai continuar crescendo. Isso mostra o quão agressivos eles são neste negócio e eu adoro isso. Mal posso esperar para continuar trabalhando junto e construir a próxima geração de talentos ao redor do mundo.”

A partir de 2026, o Paramount+ transmitirá todos os eventos do UFC ao vivo e sem custo adicional para seus assinantes. O acordo inclui 13 eventos numerados de grande destaque e 30 edições do UFC Fight Night por ano, reforçando o portfólio esportivo da plataforma.

Além de lives dos combates, o UFC e o Paramount+ prometem conteúdos exclusivos de bastidores, entrevistas e especiais, oferecendo aos fãs uma imersão total no universo das artes marciais mistas.

A América Latina é atualmente um dos mercados de crescimento mais rápido para o UFC, com mais de 75 milhões de fãs e mais de 48 milhões de seguidores nas mídias sociais do UFC, em espanhol e português. Atualmente, mais de 160 atletas da América Latina fazem parte do elenco do UFC — quase 25% do total.