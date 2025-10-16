10 ou Desce: A “Baixaria” de A Fazenda e a Novidade do Xsports

Publicidade

Nesta quinta-feira, a coluna 10 ou Desce navega entre os extremos da TV brasileira: de um lado, a nova temporada de um reality rural que elevou a baixaria a um nível insustentável; do outro, a bem-vinda estreia de um canal esportivo que traz oxigênio e diversidade à sofrida grade da TV aberta.

Nota Zero: O Reality Show A Fazenda

É inegável que A Fazenda sempre flertou com o limite. A premissa do programa é o conflito, a treta, a exposição de personalidades em ambientes de alta pressão. No entanto, a atual temporada, a de número 17, cruzou a linha do aceitável e beirou o ridículo e o impróprio.

Em vez de desentendimentos estratégicos, o público tem assistido a uma sucessão de episódios de agressividade verbal e física que têm pouco a ver com entretenimento. Houve de tudo: acusações de crime, ameaças de agressão, participantes jogando água na cara de outros e até cusparadas. Em diversos momentos, a produção precisou intervir.

O jogo se transformou em um palco de acusações sérias, como xenofobia e racismo, além da menção ao passado polêmico de alguns participantes, incluindo processos judiciais. O público busca diversão e drama, mas a entrega tem sido uma experiência desconfortável e desgastante, que ofende a inteligência do espectador. O reality parece ter perdido o controle, trocando o carisma dos “barracos” por uma baixaria que só rebaixa o produto e a televisão brasileira.

Nota 10: O Canal Xsports

A nota máxima vai para uma das poucas novidades que não se resume a programas de vendas, religiosos de gosto duvidoso ou call centers disfarçados: o canal Xsports. Inaugurado recentemente, o canal de esportes do Grupo Kalunga se propõe a ser o primeiro 100% esportivo na TV aberta brasileira, e vem cumprindo a promessa com excelência.

O canal não só diversificou sua grade, como democratizou o acesso a competições de alto nível que antes estavam restritas à TV por assinatura. No portfólio de atrações do Xsports, estão:

Futebol Europeu: Transmissão de cinco grandes ligas, incluindo a Premier League (Inglesa) , La Liga (Espanhola) , Bundesliga (Alemã) , Serie A (Italiana) e Liga Portugal .

Transmissão de cinco grandes ligas, incluindo a , , , e . Basquete: O canal se tornou a casa do NBB (Novo Basquete Brasil) e também transmite a Turkish Airlines EuroLeague.

O canal se tornou a casa do e também transmite a Turkish Airlines EuroLeague. Outras Modalidades: Há espaço para o Automobilismo (Nascar), Vôlei (CEV Champions League), Atletismo (Diamond League) e até mesmo competições de tênis e hipismo.

Além da grade robusta, o canal demonstrou ter uma estratégia multiplataforma, expandindo suas transmissões para o YouTube. O Xsports é um acerto, um sopro de inovação que mostra que, sim, é possível investir em conteúdo de qualidade e diversificado na TV aberta, respeitando o público.

Você concorda que A Fazenda exagerou na dose de baixaria desta vez? E qual campeonato do Xsports você está curtindo mais ver na TV aberta?