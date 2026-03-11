YouTube bate recorde e já é mais assistido que Disney+, HBO e Paramount+ somados

- Publicidade -

A batalha pela atenção do telespectador atingiu um ponto de virada definitivo. Segundo o relatório Nielsen Gauge de janeiro de 2026, o YouTube consolidou sua posição como a maior plataforma de vídeo do mundo, capturando 12,5% de todo o tempo de visão em televisores nos Estados Unidos.

Para se ter uma ideia do tamanho desse domínio, o YouTube sozinho tem mais audiência do que a soma de Disney+, Peacock, Paramount+ e HBO Max juntos. Enquanto esses gigantes lutam para manter assinantes com séries bilionárias, a plataforma do Google vence pela diversidade, oferecendo desde curtas e tutoriais até transmissões ao vivo e documentários.

O Streaming Vence a TV Tradicional

Pela primeira vez em um pico de 12 meses, o streaming como um todo abocanhou 47% da audiência total, deixando para trás a TV linear (cabo e aberta), que somou 42,7%. Dentro desse “bolo” do streaming, o YouTube é o motor principal:

YouTube : 12,5% de share.

: 12,5% de share. TV Aberta (Broadcast): 21,5% (dividido entre dezenas de redes).

(Broadcast): 21,5% (dividido entre dezenas de redes). TV a Cabo: 21,2% (dividido entre centenas de canais).

Por que o YouTube está vencendo?

O segredo do sucesso não está apenas nos vídeos de criadores, mas na integração tecnológica. O uso de Smart TVs e dispositivos como Roku e Amazon Fire TV explodiu, levando o YouTube para a maior tela da casa.

Democratização : Ao contrário de modelos rígidos de grade, o YouTube oferece o que o espectador quer, na hora que ele quer.

: Ao contrário de modelos rígidos de grade, o YouTube oferece o que o espectador quer, na hora que ele quer. Adoção de Idosos : O crescimento não é apenas entre os jovens; o público acima de 65 anos é o que mais cresce no uso da plataforma via televisão.

: O crescimento não é apenas entre os jovens; o público acima de 65 anos é o que mais cresce no uso da plataforma via televisão. Algoritmo: A recomendação personalizada mantém o usuário “preso” à tela por muito mais tempo do que a programação passiva da TV convencional.

O Futuro: A TV de Antena sob Ameaça

As projeções para meados de 2026 são ainda mais sombrias para as redes tradicionais. Estima-se que o YouTube possa exceder a audiência combinada de todas as grandes redes de TV aberta dos EUA até o verão. Para o mercado publicitário e de conteúdo, a mensagem é clara: o conceito de “ver TV” mudou de uma experiência passiva via antena para uma jornada interativa guiada por algoritmos.