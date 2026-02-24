Xeque-mate? Paramount revisa oferta e tenta tirar a Warner das mãos da Netflix

- Publicidade -

A disputa pela Warner Bros. Discovery entrou em uma fase crítica nesta terça-feira, 24 de fevereiro. Após uma janela de sete dias de negociações exclusivas, a Paramount Skydance oficializou uma proposta revisada (e supostamente mais agressiva) para adquirir a totalidade das ações da WBD.

O conselho da Warner confirmou o recebimento dos novos termos e já iniciou a revisão com seus consultores financeiros e jurídicos. Embora os detalhes exatos da nova cifra ainda não tenham sido revelados, o mercado especula que o valor por ação superou os US$ 31 exigidos anteriormente.

O Dilema da Netflix: Cobrir ou Caminhar?

Agora, a bola está com a Netflix. Pelo contrato atual, a gigante do streaming tem exatamente quatro dias úteis para exercer seu direito de preferência. Ela pode:

: Cobrir o valor da Paramount para manter o acordo de US$ 83 bilhões pelos estúdios e pelo HBO Max. Desistir: Sair do processo e receber uma multa de rescisão bilionária (que a Paramount já se ofereceu para pagar).

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, deu uma pista sobre a estratégia da empresa em entrevista recente à Variety: “Temos um histórico rico de estarmos dispostos a nos afastar e deixar que outra pessoa pague caro demais pelas coisas“.

Modelos de Negócio Diferentes

A grande confusão para os acionistas é que as propostas são para “partes” diferentes da empresa:

: Foca no filé mignon. Quer comprar apenas os estúdios Warner Bros. e o streaming HBO Max por cerca de US$ 83 bilhões, transformando o restante (CNN, TNT, etc.) em uma empresa separada. A Oferta da Paramount: Quer o império completo. Ofereceu US$ 108 bilhões para levar a WBD inteira, incluindo todos os canais a cabo e redes lineares.

Apoio de Peso

David Ellison (Paramount) não está sozinho. Sua oferta é blindada pelo patrimônio de seu pai, o bilionário da tecnologia Larry Ellison, além de fundos soberanos da Arábia Saudita, Catar e Abu Dhabi.

Por enquanto, a recomendação oficial da WBD aos acionistas permanece a mesma: votar a favor da Netflix na assembleia de 20 de março. No entanto, o comunicado emitido hoje é cauteloso ao pedir que os investidores “não tomem nenhuma ação no momento“, sinalizando que a nova proposta da Paramount é, no mínimo, tentadora.