Warner Bros. Discovery acelera venda e exige lances mais altos

Caros leitores e apaixonados por bastidores do streaming, preparem-se: o mercado de fusões e aquisições (M&A) está mais quente do que um forno de Ação de Graças! A Warner Bros. Discovery (WBD), um dos maiores ativos da mídia global, está apertando o cerco em seus pretendentes e exigindo lances mais robustos e rápidos.

O relógio está correndo, e a WBD estabeleceu o prazo de segunda-feira, 1º de dezembro, para receber as propostas da segunda rodada de licitações. E aqui está a parte mais saborosa da notícia: a empresa está pedindo que esses novos lances sejam superiores aos valores originais apresentados na primeira rodada.

O Trio de Pretendentes

Na disputa, temos três gigantes com apetites e estratégias diferentes:

Paramount Skydance: O grupo de David Ellison está interessado em adquirir a WBD em sua totalidade. Lembrem-se que o lance inicial de Ellison, de aproximadamente US$ 23,50/ação (80% em dinheiro e 20% em ações), foi rejeitado anteriormente. A nova proposta, totalmente bancada pela família Ellison (incluindo Larry Ellison, fundador da Oracle) e pela RedBird Capital Partners, é aguardada com ansiedade. Será que eles vão abrir o bolso para levar o pacote completo? Comcast e Netflix: Estes dois rivais têm um interesse mais cirúrgico. Ambos estão de olho apenas nas operações de streaming e estúdios da Warner Bros. (incluindo a HBO Max), separadamente do negócio de TV a cabo Discovery Global. Essa preferência se alinha ao plano já existente da WBD de se dividir em duas empresas até abril de 2026.

O Detalhe da Netflix e o Futuro Incerto

A estratégia da Netflix é particularmente interessante. A gigante do streaming garantiu aos executivos da WBD que, se o lance for bem-sucedido, honrará os acordos de distribuição teatral, mantendo os filmes da Warner Bros. nas salas de cinema. Isso mostra que a Netflix está disposta a abraçar o modelo híbrido de distribuição, um passo significativo para a empresa que nasceu online.

Após a submissão dos novos lances, a WBD pode entrar em um período de negociação exclusiva com um dos interessados. Mas, no fim das contas, a grande reviravolta pode ser a recusa de todos os lances! O conselho da WBD tem a opção de simplesmente rejeitar as ofertas de M&A e seguir com o plano original de se dividir em duas companhias: a Warner Bros., sob o comando de David Zaslav, e a Discovery Global, chefiada por Gunnar Wiedenfels.

É claro que WBD e Paramount Skydance não comentam o assunto, mantendo o suspense no ar. O fato é que esta é uma das jogadas mais arriscadas e emocionantes do mercado de mídia dos últimos tempos, e o que acontecer até 1º de dezembro pode redesenhar o mapa do entretenimento global. Fiquem ligados!