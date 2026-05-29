VEJA em Foco estreia no VEJA+TV com jornalismo ao vivo diário

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Às 19h de segunda a sexta, o VEJA+TV vai disputar a atenção de quem acompanha o noticiário com um novo produto jornalístico: o VEJA em Foco estreia no dia 1º de junho e promete entrevistas ao vivo, análises e bastidores dos principais acontecimentos do dia — no estilo que consagrou a revista impressa, agora em formato audiovisual.

A apresentação fica com Marcela Rahal, jornalista com mais de duas décadas de trajetória em rádio, TV e plataformas digitais — conhecida pelos programas Amarelas On Air e Ponto de Vista. O formato segue o modelo de telejornal expandido: repórteres ao vivo, colunistas fixos e espaço para cobertura de política, economia, cultura e esportes.

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Comentaristas com Currículo

O programa aposta em nomes de peso para dar credibilidade às análises. Na frente econômica, Maílson da Nóbrega — ex-ministro da Fazenda e sócio-fundador da Tendências Consultoria — será comentarista fixo. Na política, entra Murillo de Aragão, cientista político e fundador da Arko Advice, especializado em análise institucional e relações governamentais.

A escolha não é por acaso: política e economia são historicamente os pilares editoriais da VEJA, e o programa parece construído para reforçar essa identidade no novo suporte.

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Olho na Copa

Com a Copa do Mundo nos Estados Unidos no horizonte, o VEJA em Foco já planeja cobertura ao vivo de lá. O jornalista Marcos Uchôa e Fábio Altman — redator-chefe da VEJA e comentarista do Bola Quadrada — vão assinar as entradas durante o torneio, misturando análise esportiva com o olhar político que a marca carrega.

Onde Assistir

O programa será transmitido simultaneamente em várias plataformas FAST e digitais:

Samsung TV Plus — canal 2059

LG Channels — canal 126

TCL Channel — canal 10031

Roku — canal 221

Site de VEJA, YouTube e redes sociais da marca

A distribuição multiplataforma é um sinal claro de que o VEJA+TV não quer apenas um canal — quer presença de tela onde o público já estiver.

O VEJA em Foco tem potencial para preencher um espaço real no jornalismo em vídeo — ou vai se perder no barulho das telas? Deixe sua opinião nos comentários.