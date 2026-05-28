Samsung TV Plus expande parceria e terá mais shows grátis

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Os fãs de K-pop ganharam uma grande novidade no streaming gratuito da Samsung. Após o sucesso da transmissão exclusiva do SMTOWN LIVE 2025 em Los Angeles, o Samsung TV Plus anunciou a expansão de sua colaboração com a gigante coreana SM Entertainment. A parceria levará transmissões mensais de concertos de grandes artistas da companhia direto para as Smart TVs da marca, sem a necessidade de assinaturas, cadastros ou ingressos.

A nova série de shows será exibida com exclusividade no canal SMTOWN, destino dedicado aos conteúdos da produtora que já está disponível no Brasil, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul.

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Para abrir a temporada de transmissões ao vivo, a primeira turnê do grupo NCT WISH, intitulada “INTO THE WISH: Our WISH ENCORE IN SEOUL”, será o grande destaque do próximo sábado, 30 de maio, às 19 horas (no horário local).

Após a estreia de cada concerto inédito, o canal SMTOWN exibirá reprises especiais e novas transmissões mensais aos sábados, sempre às 19 horas. O cronograma prevê a inclusão de diferentes artistas e performances inéditas ao longo de todo o ano.

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A Samsung também integrará suas ferramentas de conectividade doméstica para elevar a experiência dos shows. Os telespectadores poderão utilizar o aplicativo SmartThings, disponível em smartphones e Smart TVs da marca, para configurar lembretes automáticos e não perder o início das apresentações.

Além disso, para quem possui dispositivos de casa inteligente compatíveis, o SmartThings permitirá criar uma atmosfera de arena de show na própria sala. O sistema será capaz de sincronizar e ajustar automaticamente as configurações de áudio e a iluminação do ambiente, adaptando a dinâmica da casa à energia da performance de K-pop que está na tela.