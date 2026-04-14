Unir para não morrer: Por que Streaming e TVs estão se aliando ao ‘Inimigo’

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O evento Stream TV Show Europe, que acontece entre os dias 13 e 15 de abril em Lisboa, Portugal, apresentou uma transformação irreversível sobre o futuro do mercado publicitário e de vídeo. Segundo dados apresentados por Maria Rua Aguete, Diretora Global de Mídia e Entretenimento da Omdia, a receita publicitária de Connected TV (CTV) deve ultrapassar a da TV Linear nos próximos dez anos, impulsionada por gigantes como Amazon, Netflix e Google.

De acordo com a Omdia, a receita publicitária global total deve ultrapassar a marca de US$ 1,6 trilhão até 2030. No entanto, a dinâmica competitiva mudou drasticamente. Em 2015, os radiodifusores tradicionais detinham 100% da receita de vídeo em telas de TV. Até 2030, estima-se que empresas como Amazon, Netflix e Google controlem mais de 40% deste mercado.

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A guerra pela atenção

Um dos pontos mais sensíveis da apresentação foi o “Media Multitasking”. Os dados revelam que mais de 50% dos adultos entre 45 e 54 anos agora assistem a vídeos em seus smartphones enquanto a TV está ligada. Esse comportamento de “segunda tela” fragmenta a atenção e desafia o modelo tradicional de interrupção comercial.

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Aguete destacou que, enquanto o YouTube avança sobre a sala de estar, players de TV como Netflix e Amazon estão focando no engajamento móvel, criando um ciclo onde o conteúdo busca o usuário em qualquer dispositivo. Além disso, as redes sociais já sobre-indexam em termos de investimento publicitário por hora, sendo a porta de entrada principal para anunciantes de pequeno e médio porte.

A guerra nas TVs conectadas

Outro dado revelador da Omdia detalha a “batalha pelo controle da tela inicial”. No mercado europeu de Smart TVs, o cenário de hegemonia das fabricantes tradicionais está sendo seriamente desafiado. Enquanto o Android TV (Google) mantém a liderança global impulsionado por parcerias com a TCL e marcas locais, a disputa pelo segundo lugar atingiu um ponto de inflexão.

O sistema Vidaa, utilizado principalmente nas TVs da Hisense, apresenta uma curva de crescimento acentuada e agressiva. Segundo os dados, o Vidaa já ameaça ultrapassar o webOS da LG, que historicamente ocupava uma posição de destaque no mercado.

O Movimento no Brasil

O cenário global ecoa diretamente no Brasil, onde o mercado de radiodifusão e streaming passa por uma reconfiguração sem precedentes. Seguindo a “conclusão nº 3” da Omdia (veja as demais abaixo), de que os radiodifusores tradicionais precisam se unir para sobreviver, vemos cada vez mais alianças antes impensáveis em solo brasileiro.

Parcerias de Distribuição: O Disney+ tem adotado uma estratégia agressiva de associação com emissoras abertas como SBT (“Fábrica de Casamentos”, “The Voice Brasil”) e Record (“Casa do Patrão”) utilizando a força da TV linear para promover seu ecossistema de streaming, em trocas de conteúdo e janelas de exibição que beneficiam ambos os lados. O mesmo movimento acontece em outros países, como Reino Unido (Disney+ e ITV, BBC e YouTube), França (Netflix+TF1, Prime Video+France TV), Espanha (Prime Video e RTVE), entre outros.

O Avanço sobre o YouTube: A Globo , maior grupo de mídia do país, mudou sua postura histórica. Antes restrita ao Globoplay, a emissora agora disponibiliza cada vez mais conteúdos, trechos de novelas e jornalísticos no YouTube , reconhecendo que precisa estar onde a audiência está para capturar a receita digital.

O fenômeno CazéTV: O crescimento exponencial de players nativos digitais como a CazéTV exemplifica a disrupção. Ao garantir direitos de grandes eventos esportivos (como Olimpíadas e Copa do Mundo), a CazéTV retira audiência e verbas publicitárias da TV aberta tradicional, operando com agilidade e linguagem nativa da CTV e redes sociais.

Conclusões

A Omdia finalizou sua apresentação apontando quatro pontos cruciais para o setor:

Redes sociais como motor de crescimento: O setor de vídeo e TV precisa aprender com as redes sociais a ser mais acessível para pequenos anunciantes. A ascensão da CTV: A receita publicitária de Connected TV é o futuro inevitável, embora ainda enfrente gargalos de fragmentação de mercado. União de forças: A estratégia brasileira de parcerias entre streamings e TVs abertas é o caminho para enfrentar a escala das Big Techs. IA como transformadora: A Inteligência Artificial será a ferramenta para aumentar a eficiência e a personalização da publicidade em vídeo, mudando o status quo para melhor ou pior.

Para os grupos de mídia tradicionais, a sobrevivência não depende mais apenas da qualidade do conteúdo, mas da capacidade tecnológica de disputar a atenção do usuário que, cada vez mais, assiste à TV com o celular na mão.